POR BRUNO SCELZA

Flojito de votos

En unas elecciones que tuvieron un 58% de abstención y que no serán reconocidas por varios miembros de la comunidad internacional, Nicolás Maduro fue reelecto presidente de Venezuela.



Había más de 20 millones de personas habilitadas para votar, pero solo 8.6 millones lo hicieron. Dentro de esa cifra, Maduro obtuvo el 68% de los votos.



Henri Falcón, uno de los candidatos opositores, desconoció los resultados y presentó 900 denuncias de irregularidades y compra de votos.



El resto de los candidatos de la oposición, que tiene a casi todos sus políticos de primera línea proscritos o en prisión, no se presentaron a la elección y llamaron a no votar, lo que explica el alto porcentaje de abstención que hubo.



En Uruguay hubo una protesta contra la elección de la que formaron parte varios venezolanos residentes en el país.

La plata por abajo de la pata

Un video que hace 15 días fue publicado en redes sociales muestra al guía de una excursión incentivando a los pasajeros de un ómnibus a sobornar a los inspectores aduaneros para pasar mercaderías en la frontera.



La Dirección Nacional de Aduanas inicó una investigación administrativa sobre el tema y el presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros anunció que ya se mantienen conversaciones con abogados para iniciarle una denuncia penal al responsable de la excursión.

Paliza aurinegra

Peñarol le pasó por arriba a River Plate derrotándolo por 6 a 0 y obtuvo su primera victoria en la Serie B del Torneo Intermedio, que es liderada por Torque.



En la serie A, Nacional empató el sábado con Liverpool 1 a 1 y quedó a cuatro puntos de Racing, que es el líder con 9 puntos.

Charlas de ascensor

- Una multitudinaria Marcha del Silencio reclamó responsabilidad "ayer y hoy" al Estado



- Matías Vecino le dio al Inter la clasificación a la Champions League



- En cinco años el empleo de los jóvenes bajó un 17%

La yapa:

Andrés Iniesta llora luego de su último partido con la camiseta del Barcelona. Foto: AFP.

Para saber más, podés ingresar a elpais.com.uy.