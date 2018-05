POR BRUNO SCELZA

Los uruguayos pagaron US$ 99 millones de sobrecosto por los combustibles en el primer trimestre del año, es decir US$ 33 millones más por mes de lo que se hubierse pago si se hubiese importado.



A pesar de la alta cifra, el sobrecosto es menor al del mismo período de 2017, que había sido de US$ 130,3 millones.



En junio, Ancap analizará una nueva suba del combustible, ya que tanto el precio del petróleo como el del dólar aumentaron por encima de la referencia. Para referencia, ayer se rompió el nivel de 80 dólares por barril por primera vez desde noviembre de 2014.

El sitio de San Carlos

La casa de “El Buñuelo”, el hombre acusado de ser el líder de una banda de narcotraficantes en San Carlos, es cercada desde anoche por la Policía, a la espera de un fallo de la Suprema Corte de Justicia.



La fiscal Patricia Rodríguez había pedido 120 días de prisión preventiva para "El Buñuelo", pero quedó en libertad porque su abogada presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal, lo que frenó el juicio.



Este mecanismo ya había sido utilizado por el abogado Gustavo Salle en el caso del hombre que amenazó de muerte al fiscal de Corte. Jorge Díaz. Cuando empezaba el juicio, Salle, que defiende al hombre que hizo la amenaza, presentó el recurso contra el nuevo Código y la audiencia se tuvo que detener.



Casi casi

Peñarol le ganó 2 a 0 a The Srongest con goles de Crisian Palacios y el "Cebolla" Rodríguez, pero no le alcanzó para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores.



Además de ganar, Peñarol necesitaba que Atlético Tucumán perdiera con Libertad de Paraguay. Ese partido al final terminó empatado 0 a 0.



De todos modos, el año internacional aurineegro todavía no se termina, porque al haber terminado tercero en su grupo, va a poder jugar la Copa Sudamericana.

Charlas de ascensor

- Al menos 20 empresas uruguayas exportan US$ 116.8 millones en productos a Rusia



- Muslera es uno de los cinco goleros que jugaron todos los mundiales desde 2010



- Ahora habrá GIFs en 360°

Para ver el fin de semana

Sábado

- Juventus-Hellas Verona, el último partido de Gianluigi Buffon en la vecchia signora. A las 10 por ESPN2.



- Nacional-Liverpool por el Torneo Intermedio. A las 16 por VTV.



- Maratón de la segunda temporada de Westworld, desde las 17:30 por HBO



- Bandana vuelve a Montevideo, mañana en la Fiesta Plop Uruguay que comienza a las 23.45 en la Sala del Museo. Entradas en venta en Abitab.



Domingo



- Lazio-Inter, por la última fecha de la Serie A italiana. Se enfrentan Martín Cáceres y Matías Vecino antes de viajar a Uruguay. A las 13 horas.



- Peñarol-River Plate por el Torneo Intermedio. A las 19 horas por VTV.



- Premios Billboard. A las 21 por TNT.

La yapa: la foto del día

Windsor se prepara para la boda del príncipe Harry y Meghan Markle que se realizará mañana sábado. Aquí encontrás todos los detalles. Foto: Reuters.

