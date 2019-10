Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por Bruno Scelza



Manini y el recurso de inconstitucionalidad, qué hacer el fin de semana del Patrimonio y la lista de Tabárez

Cuando el 3 minutos llega tarde.

Dos recursos

El candidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Rios, acusó a la Fiscalía de ser un “brazo político del Frente Amplio” luego de la audiencia de ayer, que se terminó suspendiendo porque su defensa presentó dos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Ahora hay que esperar a que la SCJ se expida sobre esos recursos y hasta entonces la causa no puede continuar.



En esta nota que es exclusiva para suscriptores digitales, Eduardo Barreneche explica en qué consisten los recursos de inconstitucionalidad presentados.



Momento Eme

Para hoy en Eme de mujer, Mariana Malek entrevistó a Zwati Dlamini Mandela, la nieta de Winnie y Nelson Mandela.



Además, te explicamos por qué la estrella del cricket femenino en India necesitó un corte de pelo de varón para jugar, te dejamos algunos consejos para ir al gimnasio y mantener el pelo intacto y un resumen del festejo de cinco años de Eme.

Un consejo del rival

El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo que si es electo presidente no aumentará impuestos “salvo situaciones extremas”. En este sentido, aconsejó a su rival Luis Lacalle Pou que tenga "cuidado” al asegurar que no subirá impuestos en un eventual gobierno del Partido Nacional, poniendo como ejemplo la situación del precio del boleto de ómnibus en Montevideo, que no bajó como dijo Martínez cuando estaba en campaña electoral para la intendencia, sino que terminó subiendo.

Reparte pero no ensobra

La papeleta del Sí a la reforma constitucional sobre seguridad pública propuesta por Jorge Larrañaga será repartida en todas las listas del Partido Nacional que se entreguen en la calle y en los clubes. Esto incluye a listas de sectores cuyos líderes se han manifestado en contra, como Aire Fresco, la 40 y el Herrerismo que forman parte del sector Todos de Lacalle Pou. La papeleta será repartida pero no ensobrada en las listas, es decir que tendrán papeletas para entregar si alguien la pide pero no irá junto con la lista que se entregue.

Charlas de ascensor

- Hallaron cuerpo de la joven Lorena Carrasco en Cerro Largo; buscan a su esposo en Brasil



- El vicepresidente de Peñarol devela su faceta menos conocida como empresario del café



- "Peaky Blinders": serie de culto y éxito mundial que tiene su temporada 5 en Netflix



Hay lista

El Maestro Tabárez dio a conocer la lista de futbolistas convocados por Uruguay para los amistosos con Perú, que serán el 11 de octubre en Montevideo y el 14 en Lima. Faltan Giorgian De Arrascaeta, lesionado y Luis Suárez, realizando un trabajo de recuperación de una lesión. Vuelven a la convocatoria Diego Godín, Giovanni González y Cristhian Stuani, que no estuvieron en los últimos amistosos por razones diferentes, y se mantiene a jugadores como Matías Viña, Brian Lozano, Brian Rodríguez y Darwin Núñez.

Un poco de Patrimonio

Hoy tenemos una nota con la lista de actividades que se pueden realizar durante el fin de semana del Patrimonio, que este año homenajea a la cantante Amalia De la Vega en el año que se cumplen 100 años de su nacimiento.

La yapa: la foto del día

Flea, bajista de los Red Hot Chilli Peppers, en el festival Rock in Rio. Foto: AFP.

