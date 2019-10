Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por Bruno Scelza

Manini acusado, nuevas encuestas y los grandes se preparan para el fin de semana

Entramos en octubre, el mes de Halloween y las fiestas de disfraces. Y el perro papa lo sabe.

La audiencia del día

El candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, será acusado esta tarde por un delito de “omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos”, porque cuando era comandante en jefe del Ejército no presentó una denuncia ante la Justicia penal luego de que el militar retirado José Gavazzo reconociera ante el Tribunal de Honor del Ejército que mató a Roberto Gomensoro e hizo desaparecer su cuerpo en el río Negro durante la dictadura. Manini pidió a sus seguidores que no concurran a la puerta del juzgado para no dar a entender que existe una presión indebida contra el Poder Judicial.

Un adiós

Ayer falleció José "Tito" Mastandrea, periodista de larga trayectoria en El País a través de la sección deportiva. Un saludo para su familia.

Charlas de ascensor

- Juan Sartori presentó su campaña en el Cerro



- Las tarifas públicas avivan la polémica en la campaña electoral



- Luis Suárez cambió críticas por aplausos y salvó al Barcelona



Encuestas y más encuestas

Según la última encuesta de Radar, Manini Ríos es el único de los cuatro principales candidatos que ha tenido un crecimiento en la intención de voto en los últimos días. La encuesta la lidera Daniel Martínez con el 39,3% (perdió 0,9), Luis Lacalle Pou viene segundo con el 21,6 (bajó 0,8) y Ernesto Talvi tiene 16,6 (descendió 0,5). Manini Ríos en tanto, subió 1,7% y llegó al 12%, siempre comparando resultados de las encuestas de Radar.



Además, Opción Consultores realizó una encuesta sobre a quién votarían los uruguayos en una eventual segunda vuelta. Si el balotaje fuera entre Martínez y Lacalle Pou, la diferencia sería de 49 a 41% a favor del candidato blanco. Si fuera entre Martínez y Talvi, la diferencia sería de 46 a 40% para el colorado.

Los chequeos de Verificado

La coalición Verificado, que integra el diario El País, publicó cuatro artículos sobre chequeos del debate presidencial.



Aquí se pueden leer las verificaciones sobre seguridad, desarrollo social, economía y educación.

Momento Eme

Hoy en Eme de mujer te contamos la historia de Lazos de vida, la organización minuana que corre contra el cáncer de mama.



Además, te explicamos de qué se trata la campaña de 50 días de reflexión para tener noviazgos libres de violencia, Magdalena Dieste deja algunos consejos para viajar con niños en la primavera montevideana y hablamos sobre la sorpresa de Kate Middleton al lucir caravanas que cuestan menos de 300 pesos uruguayos.

Vuelve el fútbol

Este fin de semana se jugará la fecha 4 del Torneo Clausura.



En Nacional se afianzan Felipe Carballo, Brian Ocampo y Thiago Vecino en el equipo titular.



En Peñarol se viene el primer partido como titular de Xisco, el delantero español que llegó hace algunas semanas.

Patrimonio en el MUMI

Este fin de semana, los días 5 y 6 de octubre será el fin de semana del Patrimonio y Rosana Decima preparó una nota con varias recomendaciones sobre la oferta del Museo de las Migraciones para esos días, que incluye talleres, música y gastronomía.

La yapa: la foto del día

El surfista indonesio Edi Siswanto, saluda a la aurora boreal en las Islas Lofoten, ubicadas en el Círculo Polar Ártico. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí. También podés seguirme en Twitter.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.