Por Bruno Scelza



Talvi enojado por el debate, Riascos afuera y el Caso Gavazzo tramitado en "tiempo récord"

Aviso: el 3 minutos de hoy va a ser ilustrado exclusivamente con gifs de Greta Thunberg.

Tiempo récord

El secretario de Presidencia, Miguel Toma, declaró ante el fiscal Rodrigo Morosoli que el expediente sobre el Caso Gavazzo "se tramitó en tiempo récord” y que el presidente Tabaré Vázquez le ordenó al Ministerio de Defensa que realizara la denuncia penal. Esto no se hizo porque querían presentar un informe "ordenado" a la Fiscalía.

La denuncia de Greta

¿Quién es Greta Thunberg?

Es una activista sueca de 16 años, quien reclama mayores medidas de protección del medio ambiente.



¿Por qué es noticia?

Porque ayer, en la Cumbre Mundial sobre el Clima organizada por la ONU, dijo a los líderes mundiales que le "robaron" sus sueños y que los políticos deben actuar ante los problemas ambientales en vez de hablar "de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico eterno". "El mundo se está despertando y el cambio está llegando, les guste o no”, dijo Greta.



¿Qué más hizo?

Junto a otros jóvenes activistas presentó una denuncia ante el Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño contra cinco países por violar la Convención de los Derechos del Niño ante el impacto que genera el cambio climático. Los países denunciados fueron Alemania, Francia, Turquía, Brasil y Argentina.



Pero, ¿por qué estos países y no Estados Unidos, China o India, los más contaminantes?

Porque los cinco denunciados ratificaron en 2014 un “protocolo opcional” que autoriza a los niños a presentar una queja ante la ONU, algo que los no denunciados no hicieron.

Talvi enojado

El candidato colorado Ernesto Talvi está enojado con los medios de comunicación que forman parte de la organización del debate presidencial que se llevará a cabo el 1° de octubre. El debate será entre los candidatos Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, y Talvi aseguró que se está “flechando la cancha” al no incluirlo. “Se están haciendo socios de una proscripción de hecho" hacia el "resto de los candidatos”, dijo en una conferencia de prensa.

La polémica de las armas

En una entrevista exclusiva para suscriptores digitales, el asesor en seguridad de Cabildo Abierto, Antonio Romanelli, dijo que un eventual gobierno de Guido Manini Ríos buscará "hacérsela fácil” a la gente “para que tenga un arma legal” y que haya "vigilantes ciudadanos que estén las ocho horas nocturnas en grupos de a dos en las calles de Montevideo, en moto", realizando patrullas.

A la consola

Por primera vez en la historia, un videojuego desarrollado en Uruguay llega a las consolas Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4. Se trata de Fight’n Rage, un juego de peleas creado por dos personas: Sebastián García y Gonzalo Varela. Estará a la venta a fines de este mes.

No duró nada

Luego de su arranque flojo en el Clausura, Peñarol resolvió rescindir el contrato del colombiano Misael Riascos, que jugó solo 56 minutos en los 48 días que formó parte del club. El pedido para que le rescindan el contrato fue del presidente Jorge Barrera.

La yapa: la foto del día

Greta Thunberg en la Cumbre de la ONU. Foto: Reuters.

Bruno Scelza, periodista de El País.



