POR BRUNO SCELZA

Paga el negligente

En 2012, Soledad Barrios salió al balcón de su casa en medio de un enfrentamiento entre barras bravas de básquetbol para pedir que no le toquen el auto y terminó siendo asesinada de un disparo por un hincha de Cordón.



Ayer, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo condenó al Ministerio del Interior a pagarle 100 mil dólares más intereses al padre de Soledad, que había iniciado una demanda por daños y perjuicios.



Según el juez Gabriel Ohanián, el ministerio actuó con “negligencia” e “impericia”, ya que no previó que esa noche podía ocurrir un enfrentamiento a tiros entre hinchas de Welcome y Cordón. Destacó que el partido fue calificado como "de riesgo" y no como "de riesgo alto", lo que habría implicado un operativo de seguridad mayor.



Tomar un mate, facturar, chistarle al guarda

El presidente argentino, Mauricio Macri, daba una conferencia de prensa en la que se refirió a la necesidad de bajar el déficit, la suba del dólar y la crisis del peso argentino.



En determinado momento, manifestó que quiere los argentinos sean más uruguayos.



Macri dijo que sus gobernados tienen que ser ”inteligentes, solidarios... como lo quieran definir, como los uruguayos”, para “ahorrar en la factura".

Todo o nada

Peñarol tendrá hoy su última chance para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores. A las 19:15 va a estar enfrentando a The Strongest en el estadio Campeón del Siglo, al tiempo que en Paraguay juegan Libertad y Atlético Tucumán. El partido va por Fox Sports 3.



Libertad está primero y clasificado en el Grupo 3 con 12 puntos, Atlético Tucumán tiene 9 puntos y una diferencia de goles de +1, tercero aparece Peñarol con 6 puntos y +1 y ya eliminado aparece The Strongest con 3 puntos.



Para clasificarse, Peñarol tiene que ganar sí o sí y esperar que Libertad le gane a Atletico Tucumán.