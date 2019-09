Un triple femicidio conmociona a España: asesinó a su ex mujer, su ex cuñada y su ex suegra

By Mayte De Leon

En lo que va de año, 41 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o ex parejas, según datos del gobierno que no incluyen a la ex suegra ni a la ex cuñada del agresor de este lunes.