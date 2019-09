Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lacalle en Masoller, Darío Pérez y el FLS y las importanciones

Lunes.... ¡Lo que llueve! Los que puedan, quédense en casa.

Lacalle Pou fue a Masoller y se despidió de sus militantes hasta setiembre de 2025

El candidato blanco Luis Lacalle Pou estuvo en Masoller en el tradicional acto en el que se homenajea a Aparicio Saravia. "Es un momento histórico. Un momento histórico en el cual la responsabilidad mayor me cabe a mí. Pero déjenme compartirla con ustedes. Hay que estar a la altura de las circunstancias", dijo. Asimismo, se despidió de sus militantes hasta setiembre de 2025. "Si la gente así lo entiende, por cinco años no voy a poder volver. Me voy a perder cinco Masoller. En setiembre de 2025 nos encontramos acá. Espero poder mirarlos a los ojos y que haya valido la pena", señaló.

Darío Pérez: "No me siento culpable de la ruptura del Frente Líber Seregni"

Exclusiva para suscriptores: Darío Pérez hizo un acuerdo electoral con el Nuevo Espacio que generó polémica y terminó incidiendo en el quiebre del Frente Líber Seregni. De todos modos, aclaró: "No me siento culpable de la ruptura del Frente Líber Seregni, fui la excusa". El diputado "rebelde" no se arrepiente de haber desafiado la disciplina partidaria, está dolido porque no le reconocen su aporte al Frente Amplio y en pocos días iniciará una gira por el interior para hablar directamente con los desencantados y tratar de convencerlos de que el Frente Amplio sigue siendo la mejor opción para el país de la mano de Daniel Martínez.

Importaciones adelantan una caída de la economía

Las importaciones en doce meses a julio sumaron US$ 8.405 millones, un 6,5% menos que lo adquirido en el exterior un año atrás. Si en lugar de analizar lo importado en dólares se considera la estimación del volumen físico que realiza el Banco Central del Uruguay, la caída en el último año fue de 4,7%, confirmando que en la primera mitad del año hay menos nivel de actividad que en 2018, indican Horacio Bafico y Gustavo Michelin al considerar la contracción registrada en las compras de bienes al exterior y su significado en la economía.



