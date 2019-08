Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por Bruno Scelza



Debate por seguridad, Argentina en default y el camino de los centennials

Este es mi último 3 minutos... hasta de dentro de dos semanas, porque me voy de licencia. Pero no te preocupes, porque no te vas a quedar sin noticias a la mañana y te voy a dejar en buenas manos: Ángel Asteggiante se va a encargar de enviarlas.



Ahora sí, arranquemos.

¿Seguros o no?

Ayer en el Centro de Estudios para el Desarrollo hubo un debate sobre seguridad pública entre tres referentes de los principales partidos políticos: Álvaro Garcé por el Partido Nacional, Diego Sanjurjo por el Partido Colorado y Charles Carrera por el Frente Amplio.



¿Qué dijeron?

Garcé dijo que Uruguay se encuentra ante "la peor crisis de seguridad de la historia, en Uruguay hay zonas sin ley” y Sanjurjo criticó que el programa de gobierno del FA para el próximo período "dice muy poco” sobre el tema.



¿Y Carrera?

Carrera admitió que Uruguay tiene problemas en materia de seguridad pública, aunque no se está en un “estado de guerra” y destacó que el gobierno hizo una “profunda reforma del instituto policial", pasando “del policía cazador al policía protector”.

En default

La calificadora de riesgo Standard & Poors declaró a Argentina en default. La rebaja en la calificación se produjo luego de que los precios de los bonos argentinos cayeran y el riesgo país se disparara hasta a niveles no vistos desde el año 2005.

Charlas de ascensor

- Alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas



- Así será la ruta de los restos encontrados en el Batallón 13



- Un líder disidente de las FARC retoma la lucha armada



Hola centennials

Hoy sale El Empresario y viene con una nota sobre la inclusión en el mercado laboral de los centennials o Generación Z, los menores de 24 años que de a poco se empiezan a insertar en el nuevo mundo del trabajo. Según una encuesta de Adecco realizada a más de 500 jóvenes uruguayos nacidos después de 1995, el 22% trabaja y el 50% lo está buscando. La visión general de los centennials, según esta encuesta, es que prefieren ser empleados antes que emprender.

Previa clásica

El domingo será el clásico del Torneo Intermedio y por eso Ovación entrevistó a dos protagonistas de varios de estos partidos: Nicolás Rotundo y Richard Porta.

Momento Eme

Hoy en Eme de mujer te presentamos la historia de Miriam De Paoli y cómo trabaja para que la menopausia deje de ser un tema tabú.



Además, te contamos cómo afecta el sexo la salud de tu cabello, te mostramos qué alimentos podés incorporar a tu dieta para tener más calcio y te hablamos de Catrina, la nueva Barbie conmemorará el Día de Muertos.

¿La culpa es del poder?

Henry Engler habló con El País luego de su salida del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim). En una nota exclusiva para suscriptores digitales, Engler, neurocientífico de 72 años y uno de los referentes en el estudio del Alzheimer, planteó que había renunciado a la Dirección General del Cudim para “darle espacio a los jóvenes” aunque planeaba seguir como investigador, pero ocho meses después de esa renuncia fue despedido. Engler dijo que el motivo de su despido es “la humana debilidad por el poder” y responsabilizó por esto a Omar Alonso, el médico al que él mismo había recomendado para sustituirlo en la dirección.

Salvavidas lechero

Un nuevo salvavidas para los productores lecheros, así se considera al crédito voluntario que está disponible vía Brou y República Microfinanzas para los productores que hayan remitido menos de 480.000 litros en el último año. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Walter Frisch, destacó que este préstamo fue creado mediante el trabajo conjunto de las gremiales de productores lecheros y el Poder Ejecutivo y “no va a descuento de remisión”.

La yapa: la foto del día

Dos pequeños elefantes juegan en el Bosque Ecuatorial de Bayanga, República Centroafricana. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.

También podés seguirme en Twitter.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.