Por Bruno Scelza



Restos en el Batallón 13, investigación por Antonini Wilson y paro parcial del Pit-Cnt

Ayer me tomé un descansito de 3 minutos (del newsletter, no de tiempo) y hoy vuelvo con todo, como Taylor Swift durante los Video Music Awards 2019.

Paro pero no tanto

Hasta las 13 horas hay un paro parcial organizado por el Pit-Cnt, bajo la consigna “En defensa del trabajo y de la negociación colectiva”.



¿A quiénes afecta?

No afecta a los ómnibus, que adhieren pero no paran, pero sí afectará a los servicios de la Intendencia de Montevideo.



¿En la Educación?

Paran los funcionarios de UTU y Secundaria. Primaria adhiere pero no para.



¿En la Salud?

Adhieren al paro los funcionarios de la Salud Pública, aunque atenderán urgencias, emergencias y a pacientes oncológicos.



¿Y los bancos?

Los bancos no atenderán hasta las 13.

En la búsqueda

Para hoy se espera conocer más detalles sobre los restos hallados ayer en el ex predio del Batallón 13. El grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay estuvo trabajando durante la noche para retirar los restos y llevarlos a analizar. Según fuentes de la investigación, se encontró un cráneo y una clavícula en una zona que está protegida desde el año 2011, es decir que no se estaba excavando en un tramo nuevo. En ese predio fue donde en 2005 se encontraron los restos de Fernando Miranda, padre del actual presidente del FA Javier Miranda.

Abrí la valija

La Fiscalía retomará las investigaciones sobre el caso de los 800.000 dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson transportaba en su valija al momento de ser detenido en Argentina, en el año 2007. Esto se produce luego de que el candidato presidencial argentino, el peronista Alberto Fernández, dijera en una entrevista que el dinero iba a ser depositado en Uruguay. El fiscal de Corte Jorge Díaz decidió pasar esta información a un fiscal para que se investigue.

Puro comentario

En una nota exclusiva para suscriptores digitales escrita por Tomer Urwicz repasamos algunos detalles sobre la campaña electoral a nivel de redes sociales. Según un relevamiento de la empresa de análisis de datos Idhata, entre Facebook, Twitter e Instagram, se producen 27 comentarios por minuto relacionados a la política uruguaya.

Momento Eme

Se viene el clásico

Este domingo Nacional y Peñarol se enfrentarán por la posibilidad de quedar como líderes de la Serie A y obtener el pasaje a la final del Torneo Intermedio, siempre y cuando no gane River Plate que es el puntero y el único que depende de sí mismo. En el equipo tricolor la duda es si juega el “Pitu” Barrientos o el juvenil Thiago Vecino, mientras que los aurinegros tienen dudas en zonas como el fondo y el ataque, por lo que la suena fuerte la figura de Gastón Rodríguez para ser titular.

La yapa: la foto del día

Esta es una imagen del juego entre Garbiñe Muguruza y Alison Risker en el US Open. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País.



