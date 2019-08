Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por Bruno Scelza



El fracaso del prerreferéndum, buenas noticias en los Panamericanos y la entrevista de los candidatos

Dale que hoy es lunes y no me levanté a escribir esto para que no me lea nadie.

No salió

El prerreferéndum para derogar la Ley Integral para Personas Trans fracasó. La iniciativa impulsada por el exprecandidato presidencial del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, necesitaba una adhesión del 25% de las personas habilitadas para votar pero solo llegó al 9,9%. De los candidatos a la presidencia, solo dos acudieron a votar: Guido Manini Ríos y Gustavo Salle. En los colectivos trans hubo un festejo medido mientras que Iafilgiola manifestó que su sector es “una voz políticamente incorrecta”, motivo por el que no recibió apoyo de otros referentes del partido.

Lo mejor del fin de semana

Qué Pasa

- Enseñar en UTU entre tiros, "cortes" y piedras



Sábado Show

- Mario Martínez: "Decir que soy hincha de Nacional es lo más honesto"



La entrevista del domingo

​- Gustavo Leal: “Sacar a los militares a la calle es mano bruta y ciega”



Revista Domingo

- Serrano Abella: vida y pensamiento de la voz del interior



El Cultural

- Andrea Blanqué, sus temores y su intimidad​

Si me eligen los uruguayos...

Los tres principales candidatos a la presidencia, Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi, participaron de una entrevista conjunta en el programa Séptimo Día de Teledoce.



¿De qué hablaron?

Anunciaron cuáles serán las primeras medidas que tomarán si son electos.



A ver, ¿por ejemplo?

Talvi dijo que aplicará una “reforma vareliana del siglo XXI” en la educación.



¿Qué más?

Lacalle Pou afirmó que presentará un proyecto de ley de consideración urgente que incluirá temas como la derogación de la inclusión financiera obligatoria, propondrá cambios en la ley de legítima defensa policial, el monopolio de hidrocarburos y la regla fiscal entre otras cosas, mientras que



¿Y Martínez?

Martínez anunció que creará capacitaciones o recapacitaciones para más de 80 mil personas en el año, buscando llegar a un objetivo de 400 mil personas al final del período.

Momento Eme

Hoy en Eme de mujer te explicamos por qué el sexo es un buen remedio para curarse de la gripe.



Además, te dejamos una guía para papás que quieren acompañar la lactancia, te mostramos cuál es la mejor técnica de maquillaje para combatir las ojeras y te revelamos el secreto de la mujer que vive 107 años.

Fin de semana panamericano

Uruguay obtuvo otra medalla en los Juegos Panamericanos de Lima. Fue en Surf, de plata y para Julián Schweizer. “Fue un momento increíble e inolvidable que voy a recordar toda mi vida porque subirme al podio rodeado de amigos, con mi viejo en la tribuna y toda esa gente que se hizo sentir, fue impresionante”, dijo el deportista.



Además, la selección de fútbol se aseguró el primer lugar en el Grupo B tras derrotar a Honduras por 3 a 0, con goles de Arriaga en contra, Leo Fernández que está haciendo un torneo tremendo y del “Colo” Ramírez. La Celeste ya estaba clasificada a semifinales desde la fecha pasada pero ahora conoce a su rival, que será Argentina, a quien enfrentará el miércoles.



Charlas de ascensor

- Baño de sangre en Estados Unidos: 29 muertos en dos tiroteos



- Advierten que solo se logra recuperar el 3% de los envases plásticos



- Denuncian falta de recursos contra el maltrato infantil



- Tres procesados por operativo “Varsovia”; hay otros dos requeridos por cocaína

Vuelven los choferes

Desde hoy y durante 20 días estarán abiertas las inscripciones vía web para nuevos choferes de aplicaciones de transporte en Montevideo. Quienes se presenten deberán tener vehículo propio y podrán incorporar un conductor adicional siempre y cuando sea un familiar. El tope será de 4.000 permisos.

La yapa: la foto del día

Antoine Griezmann vistió la camiseta del Barcelona en el partido frente al Arsenal. Foto: AFP.

