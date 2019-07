Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por Bruno Scelza



El discurso de Villar, el rumor de Mercado Libre en Uruguay y el regreso de La Casa de Papel

Vuelve Top Gun. En serio. En 2020. Sí, la de Tom Cruise. También vuelve con Tom Cruise.

Mercado Libre y la campaña argentina

No solo en Uruguay hay campaña electoral, también en Argentina. De hecho las elecciones presidenciales de Argentina y Uruguay van a ser el mismo día (en la redacción estamos re contentos, no te imaginás).



¿Por qué contás esto?

Porque en medio de la campaña argentina surgió un enfrentamiento entre sindicatos y empresarios que toca a Uruguay de costado.



¿De qué manera?

El sindicato bancario y el de camioneros quieren afiliar a los trabajadores de Mercado Libre, compañía argentina dirigida por Marcos Galperín, un empresario cercano a Mauricio Macri.



¿Y Uruguay dónde entra?

En medio del enfrentamiento apareció el rumor de que si el conflicto seguía, Mercado Libre iba a frenar sus inversiones en Argentina para llevarse sus oficinas a Uruguay.



¿Pero esto es cierto?

Desde la empresa dijeron que "no hay planes" de expandirse en nuestro país, mientras que el sindicato bancario argentino aseguró que se trata de un rumor que forma parte de una "operación de prensa" que plantea una "actitud extorsiva" por parte de Mercado Libre.

El discurso

El plenario del Frente Amplio aprobó ayer la candidatura de Graciela Villar a la vicepresidencia en la fórmula con Daniel Martínez. En su primer discurso como candidata de manera oficial, Villar dijo que la fórmula saldrá a "disputarle a la derecha, en su máxima expresión, las conquistas que hemos trabajado frente a un brutal proyecto neoliberal que empieza con (Luis) Lacalle y su frontera la tiene en (Guido) Manini”. Además, afirmó que desde la oposición "se impone una línea bolsonarista".

Momento Eme

Hoy en Eme de mujer, Mariana Malek te cuenta la historia de Florence Northcutt, la mujer que trajo a la Tierra a los astronautas del Apolo XI.



Además, te contamos qué pasa con el rumor sobre la relación entre Lady Gaga y Bradley Cooper, Ana Laura Pérez escribe una carta para los muchachos del fútbol y su grupo de Whatsapp y te damos algunos piques sobre cómo hacer un amigo invisible online y regalos ideales para hacer en el Día del Amigo.

Why so Serious?

Hoy sale El Empresario y en una nota exclusiva para suscriptores digitales, Diego Ferreira cuenta de qué se trata el método Lego Serious Play o LSP, que consiste en un juego para motivar la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Este juego se utiliza en empresas como Google, Coca-Cola o Samsung y ya se está usando en Uruguay.

Vuelven los atracadores

Seguramente mi colega newslettera (sí, acabo de inventarlo) Belén Fourment cuente más detalles en Piques, que sale hoy y podés recibirlo sucribiéndote acá. Lo cierto es que ya está disponible en Netflix la tercera temporada de La Casa de Papel. Antes de que empieces a verla, te invito a que te des una vuelta por TV Show y leas la entrevista con Ursula Corberó, la actriz que interpreta a Tokio.

Charlas de ascensor

- Óscar Tabárez afina el lápiz buscando variantes en la selección



- Pit-Cnt planteó a los sindicatos un “paro político” en agosto



- Diplomáticos en Uruguay están preocupados por la inseguridad



Historia de un pase

La última incorporación de Nacional fue el argentino Pablo Barrientos, que compartirá equipo con Gonzalo Bergessio por tercera vez en su carrera, ya que fueron compañeros en San Lorenzo y el Catania de Italia. Justamente del rol que tuvo Bergessio para convencer a Barrientos se trata la nota de hoy escrita por Juan Pablo Romero en Ovación.

La yapa: la foto del día

Estudiantes participan de una manifestación contra el cambio climático en Mannheim, Alemania. Foto: Efe.

Bruno Scelza, periodista de El País.



3 minutos es una de varias newsletters de autor gratuitas de El País.

