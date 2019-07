Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por Bruno Scelza



El FA en busca de la fórmula, batacazo peruano y una huelga de redes sociaes

Arrancó la tercera temporada de Stranger Things, estoy muy contento.

Gira de reuniones

Luego de las conversaciones que mantuvo estos días con distintos sectores, el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez tendrá hoy una reunión clave con los dirigentes del Partido Comunista que podría dejar definida la fórmula de la candidatura para las elecciones de octubre. Ayer quedó descartado el nombre de Carolina Cosse para la vicepresidencia y también otros como el de la ministra de Turismo Liliam Kechichián y el de la diputada Cristina Lustemberg.

Mucha ley, poco contrato

Desde 2014 está vigente una ley que establece que un 8% de los empleados que ingresen a los organismos públicos deben ser personas que forman parte de la población afro del Uruguay. Sin embargo, en 2018 solo un 3,29% fueron contratados por el Estado, solo el 11% de los organismos lograron cumplir con la cuota y apenas en el 19% se contrató a una persona afrodescendiente.

Momento Eme

Hoy en Eme de mujer te contamos el motivo por el que la modelo Karlie Kloss dejó de desfilar para Victoria’s Secret.



Además, te damos detalles sobre la vitrificación de óvulos, un tratamiento que gana cada vez más popularidad entre mujeres. También tenemos a Magdalena Dieste que te ayuda para hacer algunos planes de última hora para las vacaciones de julio y te mostramos el video viral de los padres que bailan al cierre de un curso de gimnasia.

Huelga de redes

Uno de los fundadores de Wikipedia, Larry Sanger llamó a hacer hoy y mañana una huelga de redes sociales en el marco de una Declaración de Independencia Digital, contra el uso indebido de la información personal de los usuarios. Según Sanger, los usuarios “poseemos los derechos digitales de libertad de expresión, privacidad y seguridad” y las empresas de redes sociales (él apunta a Facebook) “han abusado sistemáticamente de nuestros derechos”.

Juegan los grandes

Hoy hay partidos amistosos de Nacional y de Peñarol en Miami. Los aurinegros juegan a las 18:30 contra Millonarios de Colombia y los tricolores enfrentarán al América de Cali a las 22:15. Los dos partidos son el marco de la Copa Gigantes de América y serán transmitidos por VTV.

Charlas de ascensor

- "Spider-Man: lejos de casa" y los otros estrenos de la semana en Uruguay



- Endeudamiento de la Intendencia de Montevideo asciende a US$ 203 millones



- ¿Qué va a hacer el gobierno con el manejo de la deuda?



Perú a la final

Ayer Perú goleó a Chile 3 a 0 en las semifinales de la Copa América y se metió en una final por primera vez en 44 años. Con goles de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero eliminaron al bicampeón y el domingo se van a enfrentar a Brasil. La última vez que los peruanos llegaron a la final de la Copa salieron campeones. Fue en 1975 contra Colombia y en esa edición la final no era a partido único. Había partidos de ida y vuelta como en la Libertadores no se definía por goles, o sea que si un equipo ganaba la ida y el otro ganaba la vuelta, había un tercer partido.

La denuncia

El presidente del club Goes, Jorge Cibreiro está evaluando una demanda civil y una denuncia penal contra la Federación Uruguaya de Básquetbol. En una nota exclusiva para suscriptores digitales, el periodista Eduardo Barreneche cuenta que Cibreiro detectó irregularidades y corrupción en la liga de la temporada pasada y apunta al neutral Óscar Grecco como responsable de esto. El presidente de Goes dijo que durante la liga se digitó el descenso de un equipo, Welcome, y se impidió que Goes ingrese a los playoffs. Previo a la demanda, exigirá la renuncia de los neutrales de la Federación.

En viaje

La Secretaría Nacional de Deporte y el Comité Olímpico Uruguayo despidieron a la delegación de deportistas uruguayos que van a competir en los Juegos Panamericanos de Lima. Son 145 deportistas de 28 disciplinas diferentes, desde las individuales como atletismo, natación y pesas hasta deportes colectivos como fútbol, hockey básquetbol.

La yapa: la foto del día

Luis Advíncula consuela a Eduardo Vargas luego de la victoria de Perú sobre Chile. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País.



Bruno Scelza, periodista de El País.

3 minutos es una de seis newsletters de autor gratuitas de El País.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.