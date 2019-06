Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por Bruno Scelza



Se vienen las internas, otro lío por Venezuela y los cuartos de la Copa América

Se espera que hoy sea un día frío y nuboso en todo el país y en una de esas también te llueve, así que agarrate fuerte a este 3 minutos que viene calentito como café recién hecho.

La historia sin fin

Nuevamente la relación de Uruguay con Venezuela se pone en discusión.



¿Ahora qué pasó?

La delegación uruguaya en la OEA decidió retirarse de la Asamblea General que se llevó a cabo ayer.



¿Cuál fue el motivo?

La secretaría de representantes de Juan Guaidó estaba participando en representación de ese país.



Ah y el gobierno uruguayo no se lleva muy bien con Guaidó...

El argumento de Uruguay es que el gobierno venezolano (el de Nicolás Maduro) se ha retirado del organismo y que ni siquiera la mitad de los países integrantes de la OEA han reconocido a Guaidó como presidente encargado.



¿Y no no hay problemas con Almagro también?

Entrevistado por El País, el vicecanciller Ariel Bergamino dijo que Almagro, secretario general de la OEA, “no actúa con el equilibrio y la ecuanimidad que su cargo implica” y que "sin dudas" está obsesionado con Venezuela.



Me imagino que la oposición tiene que haber reaccionado...

Sí, la decisión de Uruguay generó críticas en la oposición. El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno es “cómplice” del régimen venezolano si mantiene su “silencio”, mientras que el colorado Ernesto Talvi sostuvo que hubiera sido más coherente que la delegación uruguaya participara del debate y recogiera elementos para que el gobierno “admitiera la existencia de una dictadura”.

Permiso para viajar

El futbolista Gabriel “Toro” Fernández pedirá hoy un aval para viajar a España a sumarse al Celta de Vigo. La Justicia tiene retenido el pasaporte del delantero, por lo que de momento no puede viajar.

Resumen electoral

Estamos a dos días de las elecciones internas y tenemos algunas noticias sobre los precandidatos y la votación.



La publicidad del Partido Nacional, con la campaña de Juan Sartori a la cabeza, superó al resto de los partidos.



La Corte Electoral ya está distribuyendo urnas de plástico en Montevideo.



Opción Consultores dio una última encuesta previo a las elecciones sobre las internas colorada, blanca y del FA.



Según Radar, Andrade es la "sorpresa" en la interna del FA que le está peleando el segundo lugar a Cosse



El equipo multimedia de El País le hizo siete preguntas a los precandidatos a la Presidencia.



Acá podés consultar el plan circuital de las elecciones internas 2019



Detenido

Ayer fue detenido el escribano Antonio Zoulamián, quien fuera diputado suplente del Partido Nacional. Zoulamián, que en este período participó de 37 sesiones de la Cámara, es investigado por una presunta estafa y la liberación de cheques sin fondo. Uno de los casos es sobre una operación de US$ 10 millones en la que están involucradas 50 personas. Hoy comenzará a estudiarse el caso, que está a cargo de la jueza Ana de Salterain.

La Copa al día

Ayer empezaron los cuartos de final de la Copa América. Luego de un empate 0 a 0 en 90 minutos, Brasil eliminó a Paraguay por penales y se metió en semifinales. Su rival será el ganador del partido entre Venezuela y Argentina que jugarán hoy a las 16 horas. También hoy pero a las 20 se enfrentarán Colombia y Chile, que están del otro lado del cuadro. El turno de Uruguay será mañana en el partido contra Perú que se disputará a las 16.

Momento Eme

Hoy en Eme de mujer te contamos la historia de la española Miriam Gutiérrez, la boxeadora que lucha contra la violencia de género.



Además, te explicamos qué hay detrás del beso de las dos jugadoras en el Mundial de fútbol femenino, ta damos algunos detalles sobre la Ronda de Mujeres, el evento que lleva más de 15 años impulsando a las Djs uruguayas y te mostramos el cartel de la puerta del baño que hace furor en las redes.



La demanda

En una nota exclusiva para suscriptores digitales te damos algunas novedades sobre el juicio que el expresidente de la AUF, Wilmar Valdez, emprendió contra el periodista deportivo Julio Ríos. Valdez demanda a Ríos por US$ 700 mil por daños y perjuicios y además reclama un millón de dólares a Walter Alcántara. Tanto Ríos como Alcántara estuvieron involucrados en el episodio de la grabaciones a Valdez que terminaron forzando su renuncia a la presidencia de la AUF.

La yapa: la foto del día

Un paseo marítimo por el Bund, en Shanghái. Foto: AFP.

