POR BRUNO SCELZA

Recalculando

Cuando pidió el archivo de la causa sobre el uso de tarjetas corporativas de Alur por parte de Leonardo De león, uno de los argumentos del fiscal Luis Pacheco era que ni Ancap ni Pdvsa habían presentado denuncias.



Ayer, el directorio de Ancap decidió por unanimidad pedirle a su división jurídica que indique si hay que realizar alguna acción respecto a la actuación de De León como presidente de Alur.



"Yo he recibido comentarios por las redes de que tenemos que defender los intereses. Es lo que estamos haciendo pero tenemos que estar bien asesorados, entender bien el tema", dijo a El País la presidenta de Ancap, Marta Jara.



A descolonizar, a desconolonizar

El senador del Partido Nacional Álvaro Delgado es uno de los cinco colonos a los que el Instituto Nacional de Colonización (INC) les rescindió el contrato por no cumplir con las condiciones exigidas para utilizar tierras del Estado.



Según Delgado, la decisión es “una arbitrariedad que va a resolver la Justicia”. En cambio, la directora del INC, Jaqueline Gómez, entiende que "está claro que el incumplimiento de la ley es bastante evidente".



No lo agarra ni Ginóbili

En Argentina, el dólar llegó ayer al récord histórico de 24 pesos y el presidente Mauricio Macri decidió pedirle ayuda al FMI. En Uruguay, no se fue por las nubes pero también subió: llegó a 29,95 interbancario y a 30,80 para el público en general.



El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que toma lo sucedido con "serenidad y atención", pero entiende que "Uruguay está bien preparado para encarar situaciones de este tipo” y por lo tanto “no va a experimentar consecuencias negativas”.



Charlas de ascensor

- Malvín le ganó la primera final a Aguada



- Barcelona pagará la cláusula por Griezmann



- Huía de policía, quedó cuadrapléjico por un error médico y ASSE debe indemnizarlo con US$ 12.000

