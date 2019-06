Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por Bruno Scelza

Se estanca la economía, Forlán habla de Japón y una denuncia de 30 millones contra Venezuela

Hasta las 15 horas tenemos alerta naranja para la zona costera del país, de Colonia hasta Rocha, por vientos fuertes. Del oeste al este pero más hacia el centro, desde Mercedes hasta Aguas Dulces, hay advertencia amarilla.

Estancada

La economía uruguaya completó un año estancada y los analistas empiezan a advertir por el riesgo de recesión. En el período enero-marzo se completaron cuatro trimestres sin crecimiento en la medición desestacionalizada, que es la que se hace comparando los datos de ese trimestre con los del trimestre anterior.

Denuncia contra Valdez

Me dijeron que hoy hay una nota exclusiva para suscriptores digitales que está interesante, algo sobre un lío en la AUF, ¿puede ser?

Al menos 10 clubes de la A, la B y la C firmaron una denuncia penal contra Wilmar Valdez por supuesta irregularidades ocurridas cuando era presidente de la AUF.



¿Cuáles son esas irregularidades?

Anotá porque son varias: la reforma del Estadio Centenario, la licitación para la compra de cámaras de identificación facial, la sponsorización de la selección uruguaya, la compra de luces para el estadio Luis Franzini y la cancha sintética para Rentistas por un valor de US$ 450 mil.



¿La denuncia ya está presentada?

La abogada de los clubes denunciantes, Silvia Etchebarne, dijo que la denuncia se presentará entre hoy y mañana y que se pedirá que quienes integraron el Ejecutivo de la AUF en ese momento, entre ellos el actual presidente de la AUF, Ignacio Alonso, sean citados en calidad de testigos.



El nombre de la abogada me suena de algún lado...

Silvia Etchebarne también es la abogada de Walter Alcántara, el hombre que grabó las conversaciones que tuvo con Valdez.

Charlas de ascensor

- En 13 años, Tabárez vio pasar 63 técnicos en las otras selecciones



- Entrevista con la nueva defensora del vecino: “Montevideo no está limpia, pero ha mejorado”



- Proyecto de ley proponer crear registro de “vivienda turística” y así poder controlar a Airbnb



La Copa al día

Ayer por la Copa América, Perú le ganó 3-1 a Bolivia y Brasil empató 0 a 0 con Venezuela luego de que le anularan dos goles a través del VAR. Hoy juegan Colombia y Catar a las 19 horas y a las 21:30 será el turno de Argentina-Paraguay. Uruguay juega mañana contra Japón y por eso en Ovación, Silvia Pérez entrevistó a Diego Forlán, que estuvo un año y medio jugando allí, para que cuente algunas cosas del equipo asiático.

La denuncia de los lecheros

Los tamberos uruguayos están preparando una denuncia contra el gobierno de Venezuela por la deuda impaga de US$ 30 millones cuando se hicieron los negocios lácteos con este país.

Momento Eme

Hoy en Eme de mujer te contamos la propuesta que hay en una ciudad de EE.UU. para cobrar multas a los padres de los niños que hagan bullying.



Además, Mariana López Brito te deja una receta de Shakshuka, te explicamos qué es lo bueno y lo malo de hacer ejercicio en ayunas y te revelamos lo que hace Meghan Markle para recuperar su figura tras el embarazo.

Resumen electoral

El precandidato blanco Jorge Larrañaga criticó al Instituto Nacional de Derechos Humanos por haber sacado un comunicado en contra de la reforma sobre seguridad pública que se votará en octubre. Según Larrañaga, los responsables del Instituto se guían por la ideología y el oportunismo.



Además, el precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo que si en su gobierno se lleva a cabo una reforma jubilatoria “los que ganan menos y los que no tienen nada” no deberán verse afectados. “Ese no es el camino que recorreremos. Buscaremos la forma para que cada uno dentro de sus posibilidades haga el esfuerzo que tenga que hacer”, dijo.

La yapa: la foto del día

Hinchas de Estados Unidos llevan una bufanda que dice "bienvenidos refugiados" en un partido de la Copa de Oro de la Concacaf. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.