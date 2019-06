Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por Bruno Scelza



La economía no crece, la gira de Riccetto por el interior y Neymar no juega la Copa América

Hagamos un jueves de cachorritos para levantar esta mañana.

No se levanta

“Aún cuando en 2018 el crecimiento fue de 1,6%, eso no debe ocultarnos que hace meses que la economía uruguaya no crece y esa es la realidad que no podemos ocultar”. Esto lo dijo el ministro de Economía, Danilo Astori, quien señaló que Uruguay tiene dos desafíos fundamentales: revertir la caída de las tasas de inversión y de empleo.

Fora

Neymar tiene rotura de ligamento del tobillo derecho y fue descartado por Brasil para la Copa América. El brasileño salió lesionado en el amistoso que jugaron Brasil y Catar ayer y se lo vio con hielo en el mismo pie donde fue operado, por lo que estuvo varios meses sin jugar en Francia.

Charlas de ascensor

- La situación de Hugo Silveira es un dilema para Nacional



- Un uruguayo por otro como economista jefe para América Latina del Banco Mundial



- Punta Carretas tendrá su puerto de barcos deportivos



Riccetto por el interior

La despedida de María Noel Riccetto incluirá una gira por ocho ciudades del interior del país. El 25 de julio, terminará el 10 de agosto e incluirá dos espectáculos: La bella durmiente y Zitarrosa en todos. El Ballet Nacional del Sodre con Riccetto como primera bailarina actuará en Trinidad, Durazno, Minas, Rocha, San Carlos, San José, Florida y Canelones. Será una de las últimas oportunidades para verla bailar ya que a fin de año se retirará.

Cuatro policías muertos en cinco meses

Un policía murió luego de haber sido baleado por la espalda y es el cuarto en cinco meses que es asesinado. La víctima tenía 27 años, era policía administrativo y estaba trabajando en un reparto de bebidas. Según informó el Sindicato de Funcionarios Policiales, trataba de evitar una rapiña en Capitán Tula y Rafael cuando recibió seis disparos.

El gran campeón

Aguada se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras derrotar a Malvín por 88 a 82 en un partido parejísimo como ha sido toda la serie, que terminó 4 a 3. Con Al Thornton como figura, el aguatero llegó a dos títulos en la Liga y a nueve en total contando los Federales.

La entrevista recomendada

Belén Fourment, mi colega de newsletters que está a cargo de Piques, entrevistó para TV Show a Pablo Silvera, el vocalista de Once Tiros, que no vive solo de la música. Silvera es conductor de dos programas de cocina en TV Ciudad y hace poco abrió el local de croquetas Vení mañana en el Mercado Ferrando. De todos esto conversó para la entrevista, que podés leer acá. Y si querés que los viernes te lleguen los piques de Belén para el fin de semana, podés suscribirte a su newsletter acá.

La yapa: la foto del día

Un rinoceronte se baña en su estanque del Zoologischer Garten de Berlín durante la ola de calor que afecta a Alemania. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País.



