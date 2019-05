Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por Bruno Scelza



Spots de ¿campaña?, juega Peñarol y las novedades del Caso Lola

Un pique para cuando tenés una cara de dormido que no podés más pero te quedaste sin café en el trabajo:

Ocultar anuncio

Desde la oposición denuncian que el Frente Amplio está haciendo campaña con dinero del Estado a raíz de un spot que se difunde a través de redes sociales con pago de publicidad. Se trata de un video en el que se destaca la mejora en la distribución de la riqueza. En Facebook la página de Presidencia tenía hasta ayer 18 publicaciones pagas con este video, que también se difunde con pauta por Twitter e Instagram. La oposición entiende que de esta forma se está violando la Constitución.

La imputabilidad es clave

El Cachila, el hombre que fue procesado por el homicidio de Lola Chomnalez como coautor será internado en el Hospital Saint Bois para recibir tratamiento médico mientras se discute si es imputable o no. Ayer le realizaron una pericia psiquiátrica en Rocha y recomendaron que sea internado en el Hospital Vilardebó, pero desde el Vilardebó no recomendaron su internación porque tenía tuberculosis. La defensa del Cachila dice que si se determina que es inimputable, la pericia de la semióloga que fue clave para el procesamiento, no puede ser tomada en cuenta.

Momento Eme

¿Por qué deberías dormir con la puerta del cuarto cerrada? Parece una pavada pero hay un motivo importante que podés conocerlo entrando a la nota de hoy en Eme de mujer.



Además, Mariana López Brito te deja una receta de panqueques americanos, te contamos los secretos de Naomi Campbell para estar espectacular a los 49 y te revelamos si es verdad que los chips de vegetales son más saludables que las papas fritas.

Por el pase a octavos

A las 19:15 Peñarol juega por la Copa Sudamericana contra Deportivo Cali en el Estadio CDS. Recordemos que en la ida empataron 1 a 1 y al aurinegro le alcanza un empate a 0 para clasificar a la próxima fase debido al gol de visitante. El partido va por ESPN2 y Directv.



Además, River Plate perdió con Colón y Liverpool con Caracas, quedando ambos eliminados de la Sudamericana.



¿Me devuelven o no?

Ya se puede conocer si te corresponde o no una devolución de dinero por IRPF. Para eso hay que entrar a la página de la DGI y acceder al servicio con el número de cédula. Ahí te va a decir si tenés plata para cobrar o no, pero no les va a decir cuánto. ¿Cómo enterarse de cuánto es y cuáles son las formas de cobrar ese dinero? Podés descubrirlo en esta nota de Negocios de El País.

Charlas de ascensor

- "A veces creo que soy uruguayo", el relato del argentino Casciari que se hizo viral



- El sector en el que están Godín y Lugano con caída de ventas



- ¿Cómo hacer la declaración jurada del IRPF?



Otra final

Malvín le ganó a Aguada la quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol por 91-83 y forzó un partido más. La serie ahora quedó 3 a 2 para los aguateros y el sexto juego será el domingo.

Y además...

Hoy es la final de Europa League. A las 16 juegan Arsenal y Chelsea por la copa y todo indica que Lucas Torreira será titular. El partido va por ESPN.

La yapa: la foto del día

En este mural se pueda ver a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, visitando un suburbio de Brunswick. Foto: AFP

Bruno Scelza, periodista de El País.



3 minutos es una de seis newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.