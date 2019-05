Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por Bruno Scelza

Procesamiento por el Caso Lola, juega Peñarol, las ganancias de Antel y Astori contra la oposición

El de hoy es el primer 3 minutos que escribo desde que se terminó Game of Thrones. Vaya mi homenaje a la figura del partido, que luego de 300 años de hombres Stark muriendo a espadazo limpio logró independizar al Norte sin agarrar un arma y botijeando al hermano.

Procesado

La jueza de Rocha Rosana Ortega resolvió procesar con prisión por homicidio agravado por la alevosía al “Cachila”, el hombre acusado del asesinato de Lola Chomnalez a fines de 2014, en calidad de coautor. La clave para determinar el procesamiento de esta persona fue la pericia semiológica. La defensa del acusado sostuvo que no había elementos que permitieran señalar a una persona en el lugar y el momento de la muerte de Lola, pero esto no fue tenido en cuenta por la jueza, quien sostiene que el “Cachila” no fue el único responsable del homicidio y reclama que dé el nombre de sus cómplices.

Noche de copa

Hoy empieza la participación de Peñarol en la Copa Sudamericana 2019. A las 19:15 estará jugando en Colombia frente a Deportivo Cali en el partido de ida de dieciseisavos de final. En la previa, Ignacio Lores y Jesús Trindade aparecen como candidatos a ser titulares. El partido se puede ver por Directv.



También juega Liverpool que a las 21:30 enfrenta a Caracas en el Franzini. Este encuentro también va por Directv.



Ayer le tocó jugar a River Plate, que empató 0 a 0 con Colón de Santa Fe en el Estadio Centenario. La vuelta será el 28 de mayo en Argentina.

Momento Eme

Si sos o estás por convertirte en madre primeriza, Silvana Nicola te deja en Eme de mujer tres consejos de oro para que tengas en cuenta.



Además, Mariana López Brito te cuenta cómo preparar pan de queso y cerveza, te presentamos la aplicación antiacoso que causa furor en Japón y te mostramos los looks de las estrellas de la película Érase una vez… en Hollywood al presentarse en el Festival de Cannes.

Astori contra todos

El ministro de Economía apuntó a Luis Lacalle Pou, Juan Sartori y Ernesto Talvi por la competencia de propuestas para reducir el gasto público: “Hay propuestas absolutamente insostenibles por falta de seriedad”. En el acto de 25 años de Asamblea Uruguay, Astori dijo que ve “una competencia por quién va a bajar más el gasto público en el futuro, por parte de quienes no conocen absolutamente nada acerca de cómo funciona el gasto público en el Uruguay”.

Todo ganancia

Ayer se presentó el balance correspondiente al año 2018 de Antel: la empresa pública obtuvo una ganancia neta de 154 millones de dólares, un 35,1% más que en el 2017. El 70% de esa ganancia, unos 108 millones, fue a parar a Rentas Generales ya que el Ministerio de Economía desde hace unos años viene pidiendo más contribución a las empresas públicas para reducir el déficit fiscal.

Charlas de ascensor

- Suárez se recupera más rápido de lo previsto para la Copa América



- Puertas adentro: 3 lofts de diseño escondidos a metros de la rambla



- Ratifican la acusación contra CFK como “jefa de una asociación delictiva”



Te paso un aviso...

Si estás en Montevideo o tenés pensado viajar a Montevideo en los próximos días, desde hoy en el Parque Rodó, en Pablo de María a la altura de la rambla, está instalada una muestra de fotos de los 100 años del diario El País, con imágenes tomadas por los fotógrafos que han trabajado en el diario durante todos estos años. La exposición va a estar disponible hasta el 22 de julio, es gratuita y al aire libre, así que es gratis, así que cuando quieras podés darte una vuelta por ahí.

La yapa: la foto del día

La Reina Isabel llega para visitar una de las tiendas originales de Sainsbury en Londres. Foto: Reuters.

Bruno Scelza, periodista de El País.



