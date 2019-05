Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por Bruno Scelza



Paro y puerta a puerta, lo que dejó el clásico y una medida de Argentina que afecta a Uruguay

No voy a hablar del episodio de Game of Thrones de ayer porque el doctor me dijo que tengo por las nubes los niveles de indignación en sangre.

Paro con explicaciones

El Pit-Cnt hará un paro general parcial y una campaña puerta a puerta para informar por qué se llega a esa medida debido al conflicto entre Petrobras y el Sindicato del Gas. Todavía no hay fecha para el paro si bien ya se sabe que incluirá una movilización hacia la sede de MontevideoGas.

Sacá cuentas

El gobierno argentino decidió aumentar la tasa de estadística del 0,5 al 2,5% para las importaciones hasta el 31 de diciembre, una medida que va a repercutir en Uruguay porque alcanza a todas las importaciones, incluso las que se hacen entre países del Mercosur. Además, las importaciones superiores a US$ 100.000, que tenían un tope de US$ 500, ahora tienen un máximo de entre US$ 25.000 y US$ 125.000. Para entender mejor este tema te recomiendo leer esta nota exclusiva para suscriptores digitales escrita por Gustavo Stok.

Momento Eme

Hoy en Eme de mujer te contamos cómo, 60 años después de su nacimiento, Barbie pasó de ser una simple muñeca a un referente femenino.



Además te presentamos a Mimi Choi, la maquilladora con TOC que impresionó en la Gala MET con el look de Ezra Miller, te explicamos cómo hizo Beyoncé para recuperar su figura tras el embarazo de sus mellizos y te damos cinco consejos para evitar la aparición de estrías durante el embarazo.

Día de clásico

El primer clásico en el Estadio Campeón del Siglo terminó en empate 1 a 1 con goles en contra: del Cebolla Rodríguez para Nacional y de Guzmán Corujo para Peñarol. Peñarol es líder del Apertura con 27 puntos, seis más que Fénix que perdió 3 a 0 con Progreso. Nacional quedó séptimo con 18.



El operativo de seguridad salió muy bien en líneas generales porque no hubo incidentes entre hinchas, aunque algunos aficionados de Nacional rompieron cosas en los baños de la tribuna Güelfi y el club deberá pagar por los daños. Hubo cuatro detenidos en la previa: tres de Nacional por daños al ómnibus en el que viajaban y uno de Peñarol por desacato en el ingreso a una tribuna. El jefe del operativo, Alfredo Clavijo, lo calificó como “altamente exitoso”. Hubo demoras en la salida del estadio y la circulación de los autos por la ruta, pero es algo que ya se preveía que sucediera, sobre todo después de la prueba que se hizo en el partido entre Peñarol y Flamengo.



Charlas de ascensor

- Los riesgos de las encuestas sobre la intención de voto



- Directorio blanco decide apoyo a la Concertación



- Operaron de urgencia a Mirtha Legrand tras suspensión de su programa



El peor final

El diputado argentino Héctor Olivares, que fue baleado el jueves pasado a la vuelta del Congreso, murió ayer producto de las heridas sufridas. Recordemos que en la balacera falleció Miguel Yadón, un funcionario de la provincia de La Rioja, quien era el objetivo de un ”clan mafioso”, según apunta la investigación. Uno de los detenidos por el caso, Juan José Navarro Cádiz, fue capturado en un hotel de Montevideo el fin de semana y es primo de Estefanía Fernández, quien había tenido una relación sentimental con Yadón, en la que ocurrió un problema que la familia “quiso resolver”.

La yapa: la foto del día

Vista de la gran mezquita de Baiturrahman, en Indonesia. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País.



