Por Bruno Scelza



Retoman el caso Lola, noche de Libertadores y más medidas contra Maduro

Miércoles de cachorritos para alegrar la mañana, edición especial Avengers.

Retoman el caso

Se reactivó la causa por la muerte de Lola Chomnalez. Los padres de la adolescente asesinada en Valizas hace cuatro años llegaron ayer a Rocha con la solicitud de la Justicia argentina de que se lleven a cabo más pericias. El fiscal de Rocha, Jorge Vaz, volverá a interrogar a los pobladores de Valizas y Aguas Dulces.

Ahora a esperar

Nacional empató 1 a 1 con Cerro Porteño y terminó segundo en su grupo de la Copa Libertadores. El partido tuvo dos golazos de tiro libre: en el primer tiempo el del paraguayo Arzamendia y en el segundo el de Rodrigo Amaral. Ahora los cruces de la Libertadores se definen por sorteo, así que Nacional debe esperar a que se conozcan todos los clasificados para ver contra quién se enfrenta.

Charlas de ascensor

- El Frente Amplio y el Partido Nacional “empatan”, según última encuesta



- Daniel Placeres dejó la banca y dijo que le “sobra honestidad”



- Así pasan las horas los tres trabajadores del gas que realizan una huelga de hambre



Más medidas

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció nuevas medidas para quebrar el apoyo militar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Para empezar, resolvieron las sanciones económicas que le habían aplicado a Cristopher Figuera, el jefe de inteligencia del gobierno que apoyó el madrugonazo militar de la semana pasada a favor de Juan Guaidó. La intención de esta medida es que más líderes militares abandonen a Maduro a cambio de que les quiten las sanciones económicas que les aplicaron.

Juega Peñarol

Hoy a las 21:30 Peñarol juega contra Flamengo por la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se transmite por Fox Sports 2. En el Grupo D el aurinegro está segundo con 9 puntos y una diferencia de goles de +2. Primero viene Flamengo con 9 y +6. Tercero está Liga de Quito, que a la misma hora va a estar jugando con San José de Oruro, con 7 puntos y una diferencia de goles de 0. Entre los tres se definirá quiénes pasan a octavos y quien queda eliminado pero va a la Copa Sudamericana.

Momento Eme

Hoy en Eme de mujer te contamos la ingeniosa forma como una adolescente de Salto le pidió a su madre que la deje ir a su primer baile o, como la joven lo llamó, su "primer acto de responsabilidad".



Además, Mariana Malek te cuenta como la uruguaya Gabriela Hearst estuvo en la Met Gala gracias a la actriz Danai Gurira (Okoye en Avengers o Michonne en the Walking Dead), la receta de Mariana López Brito para hoy es torta de mandarinas de licuadora y también podés conocer los beneficios de dormir sin ropa.



You never walk alone

¿Viste lo que dije ayer? En Anfield todo es posible, como dijo Jürgen Klopp. Y fue así: Liverpool goleó 4 a 0 al Barcelona y se metió en la final de la Champions League. Hoy se define al otro finalista, que puede ser el Ajax o el Tottenham. En la ida que se jugó en Londres, ganó el Ajax 1 a 0.

Centroamérica en bici

El uruguayo Luis Enrique Durante y su novia brasilera Mariana Nunes recorrieron Centroamérica en bicicleta durante 300 días. Fueron 5.000 kilómetros recogidos en varias fotos que motivaron una muestra en el Hotel Esplendor.



La yapa: la foto del día

Así se viaja en el tren de la Línea Yamanote en la estación Gotanda, en Tokio, Japón. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País.



