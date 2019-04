Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

POR BRUNO SCELZA



Protestas por la celulosa, problema clásico con los sub 20 y la locura de Game of Thrones

Todo bien con el episodio de Game of Thrones pero no podía ver nada.

Abran los puentes

Ayer volvieron las protestas de ambientalistas argentinos contra las plantas de celulosa en Uruguay. Los manifestantes cortaron el puente General San Martín que une Entre Ríos con Río Negro y leyeron una proclama en la que más que nada se despachan contra el gobierno argentino y el provincial por no oponerse a la instalación de la nueva planta.

Votos y pactos

En España hubo elecciones. El PSOE logró la mayoría absoluta en el Senado y 123 bancas en la Cámara de Diputados. De todos modos, para formar gobierno deberán pactar con otros partidos, ya que se necesitan los votos de 176 diputados para aprobar la reelección de Pedro Sánchez. Tras el PSOE, el Partido Popular obtuvo 66 diputados, Ciudadanos 57, Unidas Podemos 42, Vox 24, el partido catalán independentista ERC consiguió 15 escaños. Además, los nacionalistas vascos obtuvieron 6 escaños.

Hoy en Eme de mujer

- Los impresionantes muñecos hiperrealistas que parecen bebés



- ¿Cuántas horas deberías dormir para bajar de peso?



- Crean condones que cambian de color al detectar enfermedades de transmisión sexual



¿Clásico sin sub 20?

La suspensión de la fecha trajo aparejado un problema: el clásico se va a correr una semana y los sub 20 de Nacional y Peñarol no podrían jugarlo. El clásico será el 12 de mayo y la selección sub 20 viaja al Mundial de Polonia el 10. Si bien todavía no está la lista de convocados, actualmente hay cinco futbolistas de Nacional y tres de Peñarol que entrenan con Gustavo Ferreyra buscando un lugar en el Mundial.

Todavía tiene esperanzas

El periodista Tomer Urwicz entrevistó a Wilson Netto, el presidente del Codicen. Este aseguró que se está yendo hacia un programa "con un bachillerato general y otro diversificado" y aunque los números parecen indicar lo contrario, dijo que confía en que se pueda alcanzar la meta de tener al 75% de los jóvenes de entre 18 y 22 años con la enseñanza media terminada al final del período de gobierno.

Charlas de ascensor

- Dos policías detenidos declaran por millonario robo a las Termas del Daymán



- Historias policiales: la bomba de la calle Plutarco



- Intendencia dispuesta a conceder un parking subterráneo



Domingo Stark

No sé cómo hice para poder dormir después de ver el más reciente episodio de Game of Thrones. Yo no voy a dar más detalles, quién si lo hará es Belén Fourment, que publicó esta reseña con spoilers sobre la montaña rusa de emociones que fue el episodio de ayer.

La yapa: la foto del día

La Asociación de Mujeres Tibetanas caminan por el Santuario de Vida Silvestre Mahananda en Sevok. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País.



3 minutos es una de seis newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.