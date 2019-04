Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

POR BRUNO SCELZA



Líos políticos, el estreno de Endgame y la derrota de Peñarol

Sí. Hoy es el día.

UPM y las ocupaciones

Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno de Tabaré Vázquez no va a poder cerrar el acuerdo con UPM para que se instale una nueva planta de producción de celulosa porque no se animarán a "regular las ocupaciones y los piquetes". El precandidato del Partido Nacional prometió que, si es electo presidente, derogará el decreto que permite las ocupaciones como parte del derecho a huelga.

Cantate una

¿Qué dicen los jingles de campaña de los precandidatos? ¿Qué cosas repite cada uno de ellos y en qué se diferencian? Faustina Bartaburu, Mateo Vázquez y Delfina Milder hicieron este informe con ilustraciones de Florencia Sityá sobre el tema.

Hoy en Eme de mujer

- Por acá y por allá: Sierras de Mahoma con niños



- Beyoncé estrenó historias de Instagram con un nuevo desafío viral



- Una joven filipina crea artesanalmente un espectacular vestido inspirado en Harry Potter



Puede pasar cualquier cosa

Peñarol perdió con San José de Oruro por 3 a 1, al tiempo que Liga de Quito le ganaba al Flamengo 2 a 1. El aurinegro aún no está clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores y en la última fecha puede clasificarse primero o segundo y hasta terminar eliminado en el tercer lugar. En el grupo C, los brasileños y los uruguayos están empatados en 9 puntos y los ecuatorianos vienen atrás con 7. San José, ya eliminado, tiene 4. El 8 de mayo, Peñarol jugará con Flamengo y Liga con San José.

Todo concluye al fin

Hoy es el estreno en Uruguay de Avengers: Endgame, el final de un camino de 11 años y 22 películas de Marvel que arrancó allá por el 2008 con la primera de Iron Man. En TV Show ya vieron la película y hay disponible una reseña sin spoilers para quien la quiera leer.

Charlas de ascensor

- La OMS recomienda menos pantallas y más juegos para los niños menores de cinco años



- Pablo Rago: "Hace más de 20 años que no vengo a actuar a Uruguay"



- Estados Unidos moviliza soldados armados en la frontera con México



Esa persona de la que usted me habla

La Lista 711, que lidera Raúl Sendic, le respondió al ministro Danilo Astori...



Pará, ¿qué dijo Astori?

En días pasados aseguró que en el Frente Amplio hubo casos de corrupción y que estos no se podían admitir. Si bien no dio nombres, se entendía que estaba haciendo referencia a los casos de Sendic y Leonardo De León.



¿O sea que aunque no hubo nombres, la 711 recogió el guante y salió a responder?

Exacto. El diputado Felipe Carballo dijo que Astori “debería dedicarse a resolver los problemas de la gente” y que su modelo económico “se agotó”.

Haciendo cálculos

Uruguay jugará los Panamericanos de Lima en fútbol, que le permitirán pelear para repetir el título de 2015 y crear un banco de pruebas para el Preolímpico de 2020. Tomando en cuenta los criterios de convocatoria del proceso de selecciones y el antecedente del Panamericano anterior, armamos una lista de jugadores que pueden integrar ese plantel.

La yapa: la foto del día

Así se vio la reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin en Corea del Sur. Foto: Reuters.

