POR BRUNO SCELZA

Con un rezongo se arregla

La noticia más importante de ayer fue que el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió que se archive la denuncia contra el senador Leonardo De León por el gasto con las tarjetas corporativas de Alur, ya que desestimó que se haya cometido un delito a pesar de que en el dictamen hace varios cuestionamientos a la conducta del legislador.



Consultado por El País sobre por qué tomó esta decisión, Pacheco dijo que entiende que los directivos de Alur no son funcionarios públicos, que a diferencia de Ancap ─él mismo pidió el procesamiento de Raúl Sendic por el gasto con tarjetas─, Alur no tenía una reglamentación sobre el uso de las tarjetas corporativas y que ni Ancap ni Pdvsa, que son las empresas propietarias de Alur, denunciaron a De León.

Más homicidios

Un Policía fue asesinado anoche por dos desconocidos en moto. Agustín Silva era funcionario del PADO y regresaba a su casa en Progreso (Canelones) cuando los delincuentes le dispararon en la cabeza.



Ayer, otro Policía, que estaba vestido de civil, mató a uno de los delincuentes que intentaron rapiñarlo en el Prado, a la salida de un comercio.



Se complicó

Peñarol perdió 1 a 0 con Atlético Tucumán y ya no depende de sí mismo para clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores.



A falta de un partido (The Strongest-Libertad hoy a las 21:30) para completar la fecha 5, Peñarol está tercero con 6 puntos y una diferencia de goles de +1. Libertad puede clasificarse hoy con un empate.



En la última fecha, el aurinegro deberá ganarle a The Strongest y esperar que en el partido entre Atlético Tucumán y Libertad haya un perdedor. En caso de que los paraguayos se clasifiquen hoy, ese perdedor deberá ser sí o sí Atlético Tucumán.



Charlas de ascensor

- Uruguay pasó a liderar el ranking con el novillo más caro de la región



- En la Libertadores, a Nacional no le hacen goles de local



- Gonzalo Castelgrande, el dirigente sindical de UTE que calentó el clima político en el discurso del 1° de mayo

La yapa: la foto del día

Jürgen Klopp celebra la clasificación del Liverpool a la final de la UEFA Champions League. Foto: AFP.