Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

POR BRUNO SCELZA



Assange detenido, ganó Nacional y una alerta desde el norte por las compras web

Hagamos un jueves de cachorritos. Solo porque quiero ver cachorritos.

Pase usted

Ecuador decidió retirar el asilo político a Julian Assange, el fundador del portal de filtraciones gubernamentales Wikileaks. Minutos después del anuncio, la Policía británica entró a la Embajada ecuatoriana en Londres (previa invitación del personal para que puedan pasar) y se llevó detenido a Assange, que estaba viviendo allí desde 2012.

Casi adentro

Nacional le ganó 1 a 0 al Zamora con gol de Gonzalo Bergessio y llegó a 9 puntos en el Grupo E de la Copa Libertadores con cuatro fechas disputadas. El tricolor eliminó a los venezolanos y quedó segundo. El primero es Cerro Porteño, que ayer le ganó a Atlético Mineiro 4 a 1 y llegó a 12 puntos. El próximo partido de Nacional será el 23 de abril en brasil ante Mineiro. Con un empate se va a asegurar la clasificación a octavos de final.

Charlas de ascensor

- María Noel Riccetto: "Ahora voy a transmitir lo que he aprendido"



- El contrato más insólito: si tocan los Redonditos, "Bigote" López no juega



- Club Silent Uruguay: en un mismo lugar, cada uno elige su música

¿Saco la tarjeta o no?

¿Se viene una reunión en el norte?

Sí, por los acuerdos de comercio bilateral entre Uruguay y Estados Unidos. Allí la delegación norteamericana alertará sobre algunos temas que entiende que son “restricciones” al comercio impuestas por el gobierno uruguayo.



¿Por ejemplo?

Uno de los temas es el de las compras web. Recordemos que en Uruguay hay un límite para hacer compras internacionales por internet sin pagar impuestos. Ese límite es de tres envíos por año y cada uno no puede superar los 20 kilos o los 200 dólares.



¿Y los otros temas?

Los otros temas a tratar son la suba de la tasa consular para los productos que vienen de fuera del Mercosur y el decreto de rotulado de alimentos que contengan sodio, grasas o azúcares por encima de un límite establecido.

Hoy en Eme de mujer

- Por acá y por allá: cinco indispensables para viajar con niños



- Video familiar de Cristiano Ronaldo llama la atención de sus seguidores por actitud machista



- ¿Cómo ayudar a mi hijo cuando su personalidad se torna difícil?



¿Que dijo qué?

La comisión directiva de Daecpu se declaró en “alerta gremial” por la condena a Zíngaros por plagio. "Si con Daecpu no pudo la dictadura, no van a poder pseudointelectuales que quieren acallar a la expresión más grande que tiene Uruguay” dijo Juan Ramón Ramos, el abogado de Daecpu y agregó que la gremial “va a tomar todas las medidas que sean necesarias para la protección, no solo de sus asociados sino que también va a luchar porque el carnaval siga brillando y brille aun mas”.

La yapa: la foto del día

Una manifestante argelina en una protesta contra la asunción de Abdelkader Bensalah como presidente interino. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País

3 minutos es una de seis newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.



Para saber más, ingresá a elpais.com.uy.