POR BRUNO SCELZA

Gavazzo y la "legítima defensa", Uber reclama, ganó Peñarol y juega Nacional

Miércoles de levantar el ánimo. Ponete un tema y empezá a bailar. Sí, si estás en la oficina también.

El mal a secas

¿Tenemos el expediente de Gavazzo?

Tenemos el expediente de José Gavazzo y el de otros militares en el marco de la investigación del Tribunal de Honor por el asesinato de Roberto Gomensoro. Los podés leer acá.



Dame un adelanto...

Gavazzo le dijo al Tribunal de Honor que le mintió a la Justicia sobre el asesinato de Gomensoro en “legítima defensa”, porque creía que no se iba a anular el procesamiento del coronel Juan Carlos Gómez, que era inocente de este asesinato y fue procesado en lugar de Gavazzo.



¿En serio?

Sí. Además, argumentó que si admitía haber matado a Gomensoro y arrojado su cuerpo al río Negro, era muy probable que “procesaran a varios oficiales de esa repartición, que tampoco nada tenían que ver” y que tenía que elegir entre el “mal menor o el mal mayor”.

Se pone a tope

Peñarol le ganó 1 a 0 a Liga de Quito con un gol del Cebolla Rodríguez y llegó a 9 puntos en el Grupo D, quedando primero en solitario, aunque falta un partido para completar la fecha 4: el que jugarán Flamengo y San José de Oruro mañana.

- ¿Por qué las millennials le dicen que no a las pastillas anticonceptivas?



- La receta de Marian: Pancitos de harina leudante y queso crema



- Consejos de azafatas para armar la valija



Le toca al Bolso

Hoy es el turno de Nacional en la Copa Libertadores. El tricolor puede alcanzar los 9 puntos en el Grupo E si le gana a a Zamora en el Gran Parque Central. El partido comienza a las 19:15 y se transmite por Fox Sports 3.

Pedilo y esperá

Uber pidió que se vuelva a abrir el registro de choferes porque hubo un aumento del 400% en los viajes que no se concretaron. Para Juan Labaqui, gerente de Uber en el Cono Sur, hay tres problemas cuando pasa esto: el pasajero no puede llegar a su destino, la Intendencia de Montevideo pierde la posibilidad de cobrar el impuesto por kilómetro recorrido al chofer, yel conductor no puede hacer el viaje. Según la empresa, hay 8.500 personas interesadas en ingresar al registro de choferes.

- Un circo como los de antes, y sin animales, que se queda un año en Uruguay



- El grupo de votantes que se "alejó" del FA pero que la oposición no ha logrado atraer



- Antes de recibir el Premio Cervantes, Ida Vitale presentó su nuevo libro en el MNAV

Retirada

Ayer te conté que los parodistas Zíngaros fueron condenados a pagar 18 mil dólares tras haber sido condenados por plagio en una parodia de 2016 sobre Juana de Ibarbourou, en la que se utilizan pasajes del libro “Al encuentro de las tres Marías” de Diego Fischer. Esto preocupa a Daecpu, que hoy se reunirá para analizar el fallo judicial. "Cachete" Espert, presidente de Daecpu, dijo a El País que hay “preocupación” en los directores de espectáculos por este tema. El abogado de Pinocho Sosa, Gumer Pérez, dijo que apelará el fallo y que la sentencia está pasando por encima a una ley en la que se reconoce al artista carnavalero.

La yapa: la foto del día

Un indígena espera la llegada del presidente colombiano Iván Duque en Cauca. Foto: AFP.

Bruno Scelza, periodista de El País

