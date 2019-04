Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

POR BRUNO SCELZA



Más del caso Gavazzo, mucho fútbol y los estrenos de Netflix

¿Voy a poner gifs cada vez que salga un nuevo trailer de Avengers: Endgame? Voy a poner gifs cada vez que salga un nuevo trailer de Avengers: Endgame.

Desde tiempos de Eleuterio

El Ministerio de Defensa recibió datos sobre la muerte de Roberto Gomensoro en 2013, mientras estaba al frente Eleuterio Fernández Huidobro. Esto se lo dijo a El País Vïctor Braccini, exsecretario y exdirector del ministerio. Según su relato, en 2012 Fernández Huidobro envió una carta a la jueza de Paso de los Toros Lilián Elhorriburu, diciéndole que Juan Carlos Gómez, el militar que estaba procesado por el asesinato de Gomensoro, era inocente. Esa carta se hizo pública y le llegó a Enrique Debat, un exmilitar que estaba viviendo en Brasil, quien se comunicó con el Ministerio de Defensa para aportar información sobre el caso y salir como testigo, declarando que el responsable de la muerte de Gomensoro era José Gavazzo.

¿Qué hay para ver?

En TV Show ya podés ver los estrenos de Netflix para el mes de abril. Hay algunas películas, especiales de comedia y la segunda temporada de El Mundo Oculto de Sabrina.

Charlas de ascensor

- La DGI deja el papel y pasa a notificar solo al mail



- La incertidumbre sobre la millonaria inversión de UTE



- Cada vez más figuras públicas se suman a las campañas para combatir desechos plásticos



Uruguayos en tres copas

Ayer jugaba Nacional, ¿cómo le fue?

Nacional perdió 1 a 0 con Cerro Porteño en Paraguay pero cerrará la primera mitad de la fase de grupos como segundo en el Grupo E, ya que Atlético Mineiro y Zamora, que se enfrentan hoy, tienen 0 puntos y el tricolor tiene 6.



¿Hoy hay más partidos?

Hoy juegan dos equipos uruguayos por torneos internacionales: uno es Peñarol, que a las 21:30 (Fox Sports) enfrenta a Flamengo en Río de Janeiro. El otro es Cerro, que juega por la Copa Sudamericana ante la Universidad Técnica de Cajamarca en Perú. Este partido también es a las 21:30 (Directv Sports).



Pará, ¿y la sub 17?

La selección sub 17 arrancó el hexagonal final del Sudamericano con un empate 2 a 2 ante Paraguay. Los goles celestes fueron de dos jugadores de Danubio: el delantero Juan Manuel Gutiérrez y el defensa Enzo Siri. El próximo partido de Uruguay será mañana ante Argentina que también arrancó el hexagonal con un empate, 0 a 0 ante Perú.



Devolvé la bolsa vol. 2

La Dinama dice que las bolsas plásticas se están cobrando más caras y no cumplen con la normativa, ya que las que están vendiendo los supermercados no son biodegradables, que es lo que se establece en la ley. Por este motivo, no deberían costar 4 pesos sino ser más baratas. Estas bolsas no biodegradables le cuestan al comerciante entre 0,6 y 0,9 pesos pero las están cobrando a 4, denuncian.

La yapa: la foto del día

Kylian Mbappé se moja con los aspersores del Club des Loges durante un entrenamiento del PSG. Foto: AFP.

