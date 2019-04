Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

POR BRUNO SCELZA



La caída de La Alternativa, NatGeo en Uruguay y lo más destacado del Apertura

¡Buen lunes! Vamos a levantarnos de la cama... no, no, no vayas al sillón, es una trampa para que te duermas, dale, arriba, da la vuelta.

Sin mucha alternativa

¿Cómo es esto de que se rompió La Aternativa?

Es así, una entrevista quebró la alianza socialdemócrata conformada por el Partido Independiente, la agrupación Navegantes de Selva Andreoli y Esteban Valenti, el sector Unir de Fernando Amado y Avanza País de José Franzini Batlle. Ayer la Convención del Partido Independiente resolvió retirarse de la alianza.



Pero se había conformado recién...

Sí. Menos de dos semanas después de que se presentara la fórmula presidencial Mieres-Andreoli, se rompió la alianza.



¿Qué va a pasar con sus integrantes?

A los efectos prácticos, esto deja a todos los sectores que no son el Partido Independiente sin chances de presentarse en las elecciones, aunque Mieres se reunirá con Amado y Franzini en los próximos días para hacerles una propuesta.



O sea que el problema fue con Navegantes...

Días atrás, Andreoli dio una entrevista en la que fue consultada sobre si en segunda vuelta apoyaría una propuesta que no fuera la del Frente Amplio, respondió que en su caso no lo haría. Si bien después aclaró que lo que quiso decir era que iba a votar anulado, la molestia de Mieres surgió por haber adelantado una opinión sobre el balotaje.

A buscar alemanes

Mañana llegará a Montevideo un equipo de National Geographic para grabar un episodio del programa Drain the oceans sobre el Graf Spee, el acorazado alemán que fue hundido en las costas uruguayas durante la Segunda Guerra Mundial.

Charlas de ascensor

- Desapareció la obra más cara del mundo



- Trump ordenó cortar con la ayuda a Centroamérica



- Las paredes que hablan de feminismo

Todo el fútbol

El primero

Fénix sigue líder en el Apertura a pesar de haber empatado 2 a 2 con Plaza Colonia el domingo.



El segundo

El empate le sirvió a Peñarol para arrimarse, luego de haberle ganado 4 a 0 a Boston River el sábado. El aurinegro quedó a un punto de Fénix.



El recuperado

Nacional logró su segundo triunfo consecutivo tras vencer a Cerro 2 a 0 con goles de Bergessio y Rivero.



DS-16 hundido

Último en la tabla aparece Defensor Sporting que volvió a perder, esta vez 4 a 2 ante Racing que empezó así los festejos por sus 100 años.

La historia más triste

En el Frente Amplio y en el Partido Independiente piden al presidente Tabaré Vázquez que destituya a José González como comandante en jefe del Ejército, luego de que una investigación de El Observador diera a conocer que el Tribunal de Honor -que integraba González- decidió no sancionar a José Gavazzo luego de haber reconocido que en 1973 arrojó al río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro. Gavazzo también confesó que ocultó esta información a la Justicia cuando fue citado a declarar. Desde filas del Partido Nacional, el senador Javier García responsabilizó al gobierno por haber nombrado a González estando al tanto de la situación, pero opinó que no debe ser destituido porque "no se puede estar cada quince días pidiendo el relevo del comandante”.

La yapa: la foto del día

Artistas se balancean sobre una cuerda floja en República Checa, en el marco de una conferencia de prensa del Ministro de Salud checo, en apoyo a las personas con enfermedades mentales. Foto: AFP.

