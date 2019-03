Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

POR BRUNO SCELZA



Se vota en la AUF, Día del Síndrome de Down y las apps de transporte a la Justicia

Salió el trailer de Stranger Things 3. ¿Emocionado? Sí.

Votan todos

Ya sé que es año electoral pero... ¿Hoy hay elecciones? ¿No era más adelante?

Hoy se elige presidente en la AUF.



Ah, ta, mal yo. ¿Quién puede ser el presidente de la AUF?

Luego de que se bajara Carlos Ham, la votación quedó entre dos candidatos: Óscar Curutchet, expresidente de Danubio, e Ignacio Alonso, exneutral de Rampla Juniors. Justamente Alonso es quien parte como favorito en la previa.



¿Y quiénes votan?

La de hoy será la primera elección con el nuevo estatuto, que implica varios cambios. Antes, el presidente de la AUF era votado por los clubes de Primera y por la B. Ahora se elige en un Congreso en el que también votan la Segunda B amateur, la Organización de Fútbol del Interior, el fútbol femenino, el fútbol sala, los árbitros, los entrenadores y la Asociación de Futbolistas.



Pero esos son un montón de votos, ¿cuántos de precisan para ser elegido?

Hay 76 votos en total y si uno de los candidatos quiere ganar en primera vuelta necesita 51. En segunda vuelta se define por mayoría simple.



Charlas de ascensor

Secuestro en Venezuela

Militares venezolanos secuestraron esta mañana a Roberto Marrero, el jefe de despacho de Juan Guaidó. Los efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se lo llevaron a punta de fusil y portando una granada. De momento se desconoce su paradero.

App la Justicia

100 taxistas presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el funcionamiento de las apps de transporte como Uber, Easy Go y UP. Ahora la SCJ deberá resolver si permite a estas empresas continuar operando o no.

Hoy en Eme de mujer

Tan normal como el Síndrome de Down

Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down con el foco puesto en la inclusión de estas personas. Para este año, la ONU propone no dejarlos atrás y plantea que "todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la sociedad".

Los Simpson con orejas de ratón

Ayer se hizo oficial la compra de Fox por parte de Disney, lo que implica que los derechos de eprsonajes como X-Men, Los 4 fantásticos, Deadpool y los Simpson pasen a estar junto a los de Mickey Mouse. La operación costó 71 mil millones de dólares y Disney se afianza como la compañía de entretenimiento más grande de la historia: al día de hoy es propietaria de Fox, la cadena ABC (que tiene ESPN), Marvel, Lucasfilms (productora de Star Wars e Indiana Jones) y además es la principal accionista de Hulu, una plataforma de cine y series como Netflix que todavía no llegó a Uruguay.

La yapa: la foto del día

Estudiantes indios con discapacidad visual participan de una fiesta Holi. Foto: AFP.

