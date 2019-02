Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

POR BRUNO SCELZA



Lacalle Pou y los Consejos de salarios, goleada de Wanderers a Nacional y la historia de Martín Quiroga

Es miércoles, hace un poco de frío y está ideal para quedarse así.

Clases de Geografía

De gira por el interior, el precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou planteó hacer cambios en los Consejos de Salarios. Según él, debe haber una flexibilización durante la negociación salarial y “no es lógico mantener un Consejo de Salarios en igualdad de condiciones geográficas”. ¿Qué quiso decir con esto? Explicó que "no es lo mismo trabajar en un supermercado de Montevideo que en uno del interior", y que el mecanismo tripartito, que es el que se utiliza actualmente, debe accionarse solo “en caso de duda”.

¿Prevención para quién?

¿Qué pasó en el Vaticano?

En los últimos días hubo una cumbre en el Vaticano liderada por el Papa Francisco sobre los abusos sexuales de curas a menores de edad.



¿Uruguay participó?

Sí. El representante de Uruguay en esa cumbre fue Carlos Collazzi, el obispo de Mercedes.



¿Qué conclusiones sacó?

Para la edición de hoy fue entrevistado por Sebastián Cabrera. Collazzi dijo que “las fuerzas del mal” están presentes en los abusos de los sacerdotes, que en breve se presentará una guía de prevención de abusos y sobre las quejas de víctimas de abuso sexual que se sintieron decepcionadas por las medidas tomadas en la cumbre, dijo que “las víctimas siempre van a sentir que faltó algo”.

Charlas de ascensor

- Vázquez gastará 17.500 dólares en presentar su Rendición de Cuentas en el Antel Arena



- Preocupa el ingreso de enfermedades que estaban erradicadas



- Nadie puede en la taquilla con los dragones: estas son las películas más vistas en Uruguay

Un poco de carnaval

Hoy tenemos la reprogramación de la etapa 10 en el concurso. Desde las 20:30 actuarán en el Teatro de Verano revista Madame Gótica, sociedad de negros y lubolos Tronar de Tambores, murga La Gran Muñeca y parodistas Zíngaros.



Además, podés conocer la programación para hoy en los tablados ingresando acá.

Demasiado fútbol

River Plate empató con Santos de Brasil 1 a 1 y clasificó a la próxima ronda de la Copa Sudamericana.



Wanderers goleó 4 a 1 a Nacional en el Parque Central. Los bohemios llegan a 4 puntos en dos fechas del Apertura y Nacional queda con 1.



Hoy se juega el clásico español, a las 17 juegan Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu por la vuelta de las semifinales de Copa del Rey. En el partido de ida empataron 1 a 1. El juego de hoy es a las 16:55 y lo transmite Directv.

"Me ardió la piel”

En la nota exclusiva para suscriptores digitales de hoy, escrita por Eduardo Barreneche, recogemos el proceso judicial luego de que el suegro del cantante de plena Martín Quiroga le disparara. En la nota hay declaraciones de ambos. Entre otras cosas, Quiroga cuenta que cuando le dispararon "el balazo me golpeó el pecho y me ardió la piel". Su suegro deberá cumplir prisión domiciliaria por un año y no podrá acercarse al cantante, lo que además implica que uno de los dos se mude, porque las casas donde viven están pegadas.

La yapa: la foto del día

Policías vietnamitas en Hanoi, a la espera de la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Foto: AFP.

Si querés saber más ingresá a elpais.com.uy.