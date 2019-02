Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

POR BRUNO SCELZA



Uruguay cambia de lugar, desfile de Llamadas y AUF TV

¡Buen viernes! Es viernes, vamos a buscar ese fin de semana.

Cambio de bando

Luego de que pasara tanta agua bajo el puente, después de los debates, discusiones, comunicados y reuniones en los últimos años, Uruguay se sumó al pedido de elecciones libres en Venezuela. Lo hizo al apoyar la declaración del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que fue firmada por todos los países que lo integran, con excepción de Bolivia y México. Además, se coordinará la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos.

Fuego

Anoche hubo un incendio en el sexto piso del edificio Panamericano de Montevideo, ubicado en la rambla Armenia. Los bomberos lograron controlar el fuego y dos personas fueron trasladadas a un hospital por las quemaduras sufridas.

Charlas de ascensor

- Empleo y desempleo con el peor nivel desde 2007



- Solicitan procesar a once exjerarcas policiales por contrabando y fraude



- "Pese a que 2018 no fue un buen año, abriremos más locales Hering"



Lo miramos en AUF TV

En el Consejo de la AUF se trató la posibilidad de crear la plataforma AUF TV para que la asociación quede a cargo de la transmisión de los partidos de la selección uruguaya. Esto quiere decir que los derechos de televisación de Uruguay no se venden a una productora o a un canal, sino que se crea una señal propia y esa señal es contratada por los operadores de cable. Según Pedro Bordaberry, que preside la Comisión Normalizadora de la AUF, solo en concepto de televisión por cable se pueden generar ganancias de hasta 35 millones de dólares, eso sin contar el streaming.

La cocina A punto

Una receta especial para preparar milanesas de carne con puré de papás, a cargo de Maximiliano Van Oyen en A punto, el portal gastronómico de El País.

A ritmo de candombe

Ayer fue la primera jornada del Desfile de Llamadas y hoy será la segunda, en la que van a desfilar las comparsas mejor puntuadas el año pasado: Yambo Kenia, C1080, Valores, Cenceribó, Saraanda, en total son 24 agrupaciones que desfilan hoy por Isla de Flores.

Hoy en Eme de mujer

- “Estar en redes es como hacer un volanteo virtual”, dice Connie Ballarini



- ¿Por qué es importante desayunar bien?



- Meghan y Harry asistieron a los premios Endeavor en Londres



Derrota que duele

¿Cómo le fue a la sub 20?

Mal. Perdió 2 a 1 con Argentina y bajó al segundo lugar en el hexagonal final del Sudamericano. El gol uruguayo lo hizo Nicolás Schiappacasse en los descuentos.



¿Pero se clasificó al Mundial?

Aún no. Hasta el momento el único equipo clasificado al Mundial de Polonia es Argentina, y además el favorito para ganar el Sudamericano.



¿Uruguay ya no tiene chances de salir campeón?

En la última fecha Uruguay juega contra Colombia. Con el empate se va a estar clasificando al Mundial, pero para salir campeón debe ganar, Argentina tiene que perder con Brasil y Ecuador no puede ganarle a Venezuela por más goles de diferencia que Uruguay a Colombia.

Liverpool

Liverpool jugó por la Copa Sudamericana contra Bahía en Brasil y ganó 1 a 0 con gol de Juan Ignacio Ramírez. Tremendo resultado para Liverpool, que ahora lo tiene que sostener en Uruguay: el partido de vuelta será el 21 de febrero.

La yapa: la foto del día

Erupción del volcán Merapi en Indonesia. Foto: AFP.

Si querés saber más ingresá a elpais.com.uy.