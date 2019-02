Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

POR BRUNO SCELZA



La transferencia que no fue, denuncias contra Cosse y el empate de Danubio

¿Quién estaba esperando que le llegara el 3 minutos de hoy?

¿Hubo transferencia o no?

¿En qué quedó la denuncia de Guaidó sobre el dinero que Venezuela trataba de mover a Uruguay?

​El diputado venezolano Carlos Paparoni dijo a El País que la oposición de ese país logró evitar una transferencia bancaria de 1.200 millones de euros desde Portugal a Uruguay, que iban a ser depositados en el BROU y el Bandes.



¿Los bancos confirmaron esto?

No. Tanto el BROU como el Banco Central (BCU) desconocen que esto haya sucedido. “El BCU no ha recibido información alguna sobre la referida transferencia. Una transferencia de esas características se formalizaría a través de mensajes electrónicos interbancarios utilizados en los sistemas financieros internacionales. No se ha recibido mensaje alguno” dijeron desde a El País. Desde el BROU dijeron que "no recibieron solicitud alguna".

Después del premio

Belén Fourment entrevistó para la edición de hoy de TV Show a Lucía Garibaldi, la uruguaya que el fin de semana fue elegida mejor directora en el Festival de cine de Sundance por la película Los Tiburones.

Charlas de ascensor

Campaña cuesta arriba

En el acto aniversario del Frente Amplio, Daniel Martínez dijo que “sin duda” esta será la campaña electoral más difícil de los últimos 15 años para el partido de gobierno. Martínez, Mario Bergara, Óscar Andrade y Carolina Cosse hicieron énfasis en que se debe hacer “autocrítica” y proponer una nueva apuesta por mejorar el país.

La monarca

Justamente Carolina Cosse empezó a recibir críticas por su gestión en el Ministerio de Industria, al que renunció la semana pasada. En una nota exclusiva para suscriptores digitales escrita por Pablo Fernández, el sindicato del ministerio calificó a Cosse de “monarca”, afirmó que su gestión fue “oscurantista”, “sin diálogo”, con poca “transparencia” y que en cuanto al relacionamiento con los trabajadores, fue peor que la etapa en que Raúl Sendic era ministro de Industria.

Hoy en Eme de mujer

Sigue el Carnaval

A las 20:30 en el Teatro de Verano comenzará la novena etapa del concurso de Carnaval. Actuarán murga La Margarita, sociedad de negros y lubolos Yambo Kenia, parodistas Los Muchachos y murga La Gran Muñeca.



La cocina A punto

Sigue vivo

Danubio empató 2 a 2 con Atlético Mineiro en Montevideo por la segunda fase de la Copa Libertadores. Los goles del equipo de la Curva fueron de Federico Rodríguez y Segio Felipe. El partido de vuelta será el 12 de febrero en Brasil.



Hoy le toca a Defensor Sporting, que jugará contra Barcelona de Ecuador en el Franzini a las 18:15, el partido va por Fox Sports.

La yapa: la foto del día

Desfile del Año Nuevo Lunar en el distrito de Kowloon, en Hong Kong. Foto: AFP.

Si querés saber más ingresá a elpais.com.uy.