POR BRUNO SCELZA

Comprala vos, dámela a mí

El año pasado llegaron a Uruguay más de 350 mil paquetes a través de las compras online y los empresarios uruguayos se preocupan cada vez más ante lo que entienden que es una competencia desleal.



Por este motivo, integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios plantearon ayer que se le aplique IVA a estas compras, para enfrentar mejor al régimen de encomiendas libre de impuestos.



Actualmente se pueden realizar compras web de hasta US$ 200 dólares por año libres de impuestos.

Mi pobre angelito

¿Te imaginás que un día no encuentres a tu hijo de 12 años y después de buscarlo por todos lados te llame y diga “hola mamá, hola papá, estoy en indonesia”?



Bueno, eso fue lo que le pasó a unos padres australianos. El niño compró un pasaje usando la tarjeta de crédito familiar, hizo el check-in por internet, viajó a Bali y se quedó cuatro días en un hotel.



"No le gusta la palabra 'no', y eso es lo que tengo, un niño en Indonesia", dijo su madre a la televisión australiana.

Una mujer de Maldonado fue condenada a pagar US$ 8 mil por el daño causado a sus vecinos por mantener en su casa a 15 perros y 40 gatos.



La Intendencia venía recibiendo denuncias desde 2011 pero fue un caso presentado en la Justicia en 2014 el que arrojó este resultado.



En distintas inspecciones realizadas a la casa, funcionarios municipales y médicos constataron que en los alrededores de la casa había un fuerte aroma a amoniaco, principalmente a raíz de la acumulación de gatos en el lugar, debido a que el espacio en el que estaban era limitado y además de afectar la calidad de vida de los animales provocaba la acumulación de excremento y orín.

Charlas de ascensor

- Nacional juega hoy ante Garcilaso y si gana quedará segundo en su grupo



- Defensor Sporting enfrenta a Monagas y en caso de ganar se meterá en puestos de clasificación



- UTU Colón vuelve a parar por agresión a docente y alumna

La yapa: las fotos del día

Macron y Trump se llevaron muy bien durante la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca. Fotos: AFP.