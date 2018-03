POR BRUNO SCELZA

Las denuncias y la discusión de siempre

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, le informó a la Comisión de Constitución y Códigos de los diputados que de enero a marzo de 2018 hubo 29.398 denuncias, lo que significa que hubo un aumento del 26,4% respecto al mismo período de 2017.



¿Pero a qué se debe esa "explosión" de denuncias de la que habla Díaz? El debate sobre si el aumento de las denuncias de delitos es por un crecimiento de la delincuencia o porque la gente se anima más a denunciar se sigue alimentando.



El propio Diaz aclaró que esto no necesariamente significa un aumento de los delitos, porque entre las denuncias se encuentran casos de accidentes de tránsito o de suicidios. También opinó que el crecimiento coincide con la llegada de las tablets a los patrulleros, lo que permite a los policías registrar la denuncia en el momento, algo que cambia la actitud de la víctima cuando no tiene que dirigirse a la comisaría.

El Centenario de Cavani

Como había adelantado Ovación hace algunos días, al salir a la cancha como titular para enfrentar a Gales por la final de la China Cup, Edinson Cavani se convirtió en el quinto futbolista en alcanzar los 100 partidos con la selección uruguaya.



"El Matador" se unió a un selecto grupo que solo integran futbolistas que forman o formaron parte del proceso de selecciones de Óscar Washington Tabárez: junto a él están Diego Forlán, Maxi Pereira, Diego Godín y Cristian "Cebolla" Rodríguez.



La forntera de los galgos

En Argentina, las carreras de galgos están prohibidas desde 2016. En Uruguay, no. ¿Qué provoca esta situación? Que todos los fines de semana, unos 500 argentinos crucen el puente San Martín y se trasladen a Río Negro para apostar en estas carreras.



El intendente del departamento, el frenteamplista Óscar Terzaghi, dijo en su cuenta de Facebook que hay 17 "canódromos" en todo el Uruguay. La directora de Higiene de la Intendencia, Silvia Ibarguren, dijo que mientras las carreras sean legales, "debemos controlarlas porque de todos modos se harían en forma clandestina".



"La Intendencia no promociona este tipo de actividades y tampoco podemos impedirlas porque no existe legislación que las prohíba. Lo que sí corresponde, es controlar y avanzar en la normativa", dijo.



La yapa: la foto del día

Manifestantes catalanes reclaman la libertad de Carles Puigdemont.