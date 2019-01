POR BRUNO SCELZA



El caso de Valizas, un hospital desbordado en el verano y la llegada de Octavio

Podría hacer toda uan explicación conceptual y coyuntural de por qué elijo este gif del verano en Tailandia para hoy pero en realidad entré a Giphy y estaba ahí.

A declarar

Hoy comienzan las declaraciones de los tres hombres acusados de haber violado a una chica de 24 años en un camping de Valizas. Además también se van a conocer los resultados de las pericias forenses.

La séptima de Octavio

Ayer de tarde se confirmó que la primera incorporación de Nacional es Octavio Rivero, un delantero que jugó en Rentistas, O’Higgins, Vancouver Whitecaps, Colo Colo y Atlas de México. La de Nacional es la séptima camiseta que se pone Rivero, que está por cumplir 27 años y convirtió 62 goles en lo que va de su carrera.

Cuídense

La emergencia del Hospital de Maldonado está desbordada de pacientes uruguayos, argentinos y brasileños por accidentes domésticos o de tránsito. Desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública dicen que no hay suficientes recursos para atender la situación, no solo por los turistas, sino también porque la población de Maldonado creció pero el hospital no.

De la pesca al glamour

En la nota exclusiva para suscriptores digitales de hoy, Faustina Bartaburu y Mateo Vázquez cuentan la historia de José Ignacio y cómo pasó de un pueblo pesquero a ser lo que es hoy.

Pensemos otra cosa

En Peñarol buscan un plan B para la defensa, luego de que el ecuatoriano Frickson Erazo quedara descartado por una lesión de rodilla.

La yapa: la foto del día

Dos hombres palean nieve en un tejado durante las nevadas en Filzmoos, Austria. Foto: Reuters.

