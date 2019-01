POR BRUNO SCELZA



Los venezolanos que se quedan, el juicio de Rombai y el adiós a Maxi Rodríguez

¿Querías verano? Acá está el verano. Para hoy se prevén 35 grados de máxima en el norte, 33 en el centro-sur y 27 en Montevideo según el Inumet.

Cómodos

El 60% de los venezolanos que llegaron a Uruguay están satisfechos con la forma en que fueron recibidos y piensan quedarse en el país, según un estudio de la Organización Internacional para la Migraciones. La llegada a Uruguay se produjo a través del “boca a boca”. Los venezolanos que fueron llegando le hablaron muy bien del país a otros, quienes terminaron eligiendo esta opción en lugar de otras naciones como Brasil, Colombia o Argentina.

El espía

¿Por qué se está hablando de Checoslovaquia?

Por el vínculo de Vivian Trias con la inteligencia de ese país.



¿Quién?

Vivian Trias, uno de los líderes históricos del Partido Socialista y uno de los fundadores del Frente Amplio. En 2017, surgió la información de que trabajó como espía para la StB checoslovaca, y en 2018 Qué Pasa publicó un informe en el que muestra su colaboración y la de otros uruguayos con este servicio.



¿Qué opina el Partido Socialista?

Ayer emitió una declaración en la que no negó que Trías haya sido un espía de la inteligencia checoslovaca, pero afirmó que su vínculo con ese país surgió "sobre la base de coincidencias de carácter político en torno a la defensa de la revolución cubana". El diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo que se entiende que Trías "no era una espía", porque no brindó información sino que llevó adelante "investigaciones" y "estudios".

Charlas de ascensor

- El Banco Central ve mayor preferencia de los uruguayos por el dólar pese a estabilidad



- ¿Verdadero o falso? Grandes conceptos que se manejan en los negocios, vistos desde cerca



- Son ley los cambios en tickets alimentación: cuáles son y desde cuándo rigen

No tan de fiesta

El creador y líder de Rombai, Fer Vázquez, denunció por estafa a su exproductor Enrique Quinteros, porque, según dice, vendió shows de Rombai y de Márama por cifras superiores a las que le pagó. La nota de Eduardo Barreneche es exclusiva para suscriptores digitales y cuenta con todos los detalles del caso.

Hoy en Eme de mujer

- Se casa Ella Windsor, la royal que trabaja para Uruguay



- Michelle Obama es la mujer más admirada de Estados Unidos



- Día de los inocentes: una guía de chistes para hacer



El adiós

Previo a que empiece la pretemporada en Miami, se confirmó que el argentino Maxi Rodríguez no seguirá en Peñarol porque volverá a Newell’s, el equipo del que es ídolo. Rodríguez pasó un año y medio en Peñarol, saliendo campeón uruguayo dos veces y conquistando también la Supercopa Uruguaya.

La yapa: la foto del día

El panda Xiao Hetao camina sobre la nieve luego de ser liberado en una reserva natural de Sichuan, China. Foto: AFP.

Si querés saber más ingresá a elpais.com.uy.