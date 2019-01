POR BRUNO SCELZA



Cabeza a cabeza e el FA, Nacional con DT y la incertidumbre por el corralito mutual

No se me ocurrió nada para poner hoy acá, así que voy a dejar un gif de un gato Sith.

¿Abrimos o no?

¿Qué pasó con el corralito mutual?

El corralito mutual es el período de apertura para que los usuarios de los servicios de salud puedan cambiar de mutualista o pasarse a la Salud Pública. Este año no abrió por la estafa al Fonasa.



¿El año que viene vuelve?

Se iba a reabrir en febrero de 2019 pero el gobierno resolvió que todavía no estaban dadas las condiciones para hacerlo.



¿Pero no se reabre más?

Se espera que pase en 2020. De todos modos, la Comisión de Salud de Diputados envió al Poder Ejecutivo un pedido para que la reapertura se produzca en mayo. "Si se siguen negando, evidentemente la suspensión de la apertura es por otras razones", dijo el diputado blanco Martín Lema.

Peleadísimo

Daniel Martínez y Carolina Cosse están cabeza a cabeza en la interna del Frente Amplio según una encuesta de Opción Consultores. La encuesta indica que Martínez tiene un 40% de intención de voto y Cosse un 39. Lejos aparecen Óscar Andrade con el 11% y Mario Bergara con el 7.

De Lanús a Parque

A las 0:30, Nacional anunció que el argentino Eduardo Domínguez será el nuevo entrenador tricolor. En el correr del día de ayer, la negociación se había complicado, pero a última hora se llegó a un acuerdo. Domínguez, que será presentado hoy, nació en Lanúsy tiene 40 años. Fue entrenador de Huracán y de Colón de Santa Fe.

No se entiende

Previo a la Navidad, el juez de Santa Lucía Humberto Verri otorgó la excarcelación a 15 de las 16 personas identificadas con Nacional que habían sido procesadas por el homicidio de Hernán Fioritto, hincha de Peñarol, en el año 2016. La decisión generó polémica entre los fiscales, porque la decisión del juez, que entiende que un año y medio de prisión preventiva es “suficiente” para un procesado, se basa en el pedido de la nueva fiscal del caso. La anterior, que pasó a hacerse cargo de los casos que rigen bajo el nuevo Código del Proceso Penal, se opone a esta medida. Todo esto lo explica Eduardo Barreneche en la nota exclusiva para suscriptores digitales de hoy.

La yapa: la foto del día

Donald Trump viajó a Irak y visitó a las tropas estadounidenses. Foto: AFP.

