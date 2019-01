POR BRUNO SCELZA



El "traidor" del FA, lo caro de Uber y el estilo de Domínguez

El Inumet pronostica lluvia para todo el país en el correr del día pero igual va a hacer calor. En este newletter somos amigos del uso de paraguas y remera para sobrevivir.

Sin transparencia y en busca de un "traidor"

¿Cómo que se cayó la ley de financiación de los partidos?

Ayer no alcanzaron los votos para aprobar el proyecto.



¿Por qué?

La oposición no lo acompañó y el diputado frenteamplista Darío Pérez se subió a su camioneta y salió para Maldonado minutos antes de la votación, dejando al FA en minoría.



Esto no pudo haber caído bien el FA...

Así es. El diputado de la Lista 711 Felipe Carballo, acusó a Pérez de “traidor”.



¿Y por qué la oposición no votó?

Lo que generó que la oposición no apoyara el proyecto de ley, es que no quieren que la ley rija para la elección nacional de 2019, sino que empiece en las departamentales de 2020.

Poné el freno

El 2018 terminará con más de 500 muertos a causa de los accidentes de tránsito. Más de la mitad de estas tragedias ocurrieron en ciudades y caminos departamentales, el resto en rutas.

¿Qué tiene Domínguez?

Nacional sigue teniendo como prioridad al argentino Eduardo Domínguez para que ocupe el cargo de entrenador, pero ¿cómo hace jugar a sus equipos? ¿qué forma de trabajo plantea? Juan Pablo Romero de Ovación consultó a Leonardo Burián, que fue dirigido por el argentino este año en Colón de Santa Fe. Según el golero, a Domínguez le gusta el fútbol dinámico y el juego vertical.

Creciendo de a poco

El argentino Ricardo Tello hacía vinos en la cochera de su casa. Ahora, la bodega San Sebastián produce 15.000 botellas de vinos de autor al años y empezó a elaborar sidras premium. Su historia podés conocerla en esta nota de El Empresario, que sale hoy con El País.

La cocina navideña A punto

Pan Dulce casero, una receta ideal para las fiestas de la mano de Atelier Cataleya. ¿Dónde? en A punto, el portal gastronómico de El País.

Cuesta un Uber

La tarifa de Uber aumentó un 11% en Montevideo y 2,7% en Maldonado. Esto, sumado a que 500 choferes se dieron de baja en los últimos meses, vuelve los precios mucho más caros. Ayer, la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones acusó a Uber de manejar las tarifas dinámicas “a su antojo”.

La yapa: la foto del día

En Handan (China) ya están esperando el 2019. Foto: AFP.

