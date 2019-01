POR BRUNO SCELZA



Sendic contra todo lo que se mueve, los cruces de la Libertadores y el Mercosur de Bolsonaro

Pedido especial: se me ha perdido un diciembre con calor. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva.

Contra todo

Raúl Sendic dijo ayer que el Frente Amplio está “matando” su credibilidad en la democracia interna luego de haberlo suspendido para las elecciones de 2019 y tiró contra todo lo que se movía. Dijo que Javier Miranda estaba “a las carcajadas” luego de la votación, le preguntó a Danilo Astori cómo va a hacer para solucionar el déficit fiscal y habló de una “traición” de Daniel Martínez por considerar correcto que fuera suspendido. Para conocer más detalles de lo que dijo el exvicepresidente, podés entrar a la nota exclusiva para suscriptores digitales de hoy.

Los cambios que pide Bolsonaro

Che, ¿Qué onda con Bolsonaro y el Mercosur?

Bueno, el presidente electo ya dio señales de que el bloque que conforman Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela (suspendido por el momento) no será la prioridad de su gobierno.



¿Y qué va a pasar con Brasil?

Mientras el ultraderechista se prepara para asumir la presidencia, se supo que quiere flexibilizar el Mercosur y pasar de una unión aduanera a una zona de libre comercio.



¿Y si le dicen que no?

Al mismo tiempo, sigue amenazando con retirarse del bloque si no hay mejoras que favorezcan al sector productivo brasileño.

¿Que hay en Paraguay?

¿Qué pasa con todas estas empresas uruguayas que se van a Paraguay? ¿Es por un tema de mercado laboral? La periodista Pía Mesa se hizo esa misma pregunta y consultó a varios especialistas para responderlas en la sección Negocios. Algunas pistas pueden verse con las cifras de empleo: en Paraguay hay un 5,4% de desocupación y un 5,2% de subocupación, pero al mismo tiempo existe un 65% de informalidad laboral.

Charlas de ascensor

- Cultivos sufren ante mes histórico de lluvia; trigo y cebada pierden calidad



- Sepa cómo es la oferta para comprar parte de Motociclo



- Los frutos de los 11 años de Coito en las juveniles



Todos los cruces

Ayer se sortearon los cruces y los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. ¿Cómo le fue a los uruguayos?



En la Libertadores

Defensor Sporting tendrá que jugar contra el cuarto clasificado de Bolivia, que todavía no se sabe quién es. Si gana, le va a tocar cruzarse con Barcelona de Ecuador. Danubio tiene que jugar con Atlético Mineiro y en caso de que gane, podría llegar a cruzarse con Defensor, o con Barcelona, o con Bolivia 4. Nacional va al grupo E junto a Cerro Porteño, Zamora de Venezuela y el ganador de la llave en la que están metidos Defensor y Danubio. Mientras que Peñarol jugará en el grupo D con Flamengo, Liga de Quito y el segundo de Bolivia.



En la Sudamericana

En el sorteo de la Sudamericana, a Wanderers le tocó cruzarse con Sport Huancayo de Perú. Contra un peruano también jugará Cerro, que le tocó la Universidad Técnica de Cajamarca. River Plate tendrá que enfrentar al Santos de Brasil y Liverpool al Bahía.

Sabor de afuera

De un tiempo a esta parte aparecieron muchos locales de comida a cargo de inmigrantes, que traen los sabores de sus países a Uruguay. Por eso, para esta nota exclusiva para suscriptores digitales, Rosana Decima preparó una lista de 10 restaurantes de comida extranjera, de países como Colombia, Perú, Venezuela, México, Cuba, India, Japón.

