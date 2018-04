POR BRUNO SCELZA

Cambio conservador

En Paraguay hay nuevo presidente: se trata de Mario Abdo Benítez, del oficialista Partido Colorado, quien sucederá a Horacio Cartes, tras vencer al liberal Efraín Alegre por 46,49% votos a 42,72%.



Abdo Benítez es un empresario y militar conservador de 46 años, hijo de Mario Abdo, el secretario privado del dictador paraguayo Alfredo Stroessner.



Su candidatura ha generado polémica no solo por su parentesco, sino también por su opinión sobre la dictadura paraguaya. Abdo Benítez no reniega de su pasado y, si bien ha dicho que no comparte la violación de los derechos humanos, las torturas y las persecuciones de la dictadura, manifestó que Stroessner “hizo mucho por el país”. En 2006, cuando el dictador murió, le propuso al Partido Colorado que le rinda tributo.



El clásico día después

Después del clásico de ayer, que terminó 1 a 1 con goles del "Cebolla" Rodríguez para Peñarol y Gonzalo Bueno para Nacional, queda el análisis de lo que pasó.



A Seguro le robaron el auto

Más de la mitad de los vehículos robados en el 2017 no tienen seguro. Entre autos, motos, camionetas y camiones, han sido hurtados 15.224, 41 por día en promedio, según los datos del Ministerio del Interior.



8.881 de ellos no habían sido asegurados.



Según el vicepresidente del Banco de Seguros del Estado, Guillermo Porras, la mayoría de estos vehículos deberían tener el SOA (Seguro Obligatorio de Automotores), que cubre la responsabilidad civil en caso de un atropello por ejemplo, pero no cuentan con cobertura de robo.



A pesar de la cifra alta de robos, tanto el Ministerio como las aseguradoras dicen que hay una tendencia a la baja, del 4% respecto a 2016.

Charlas de ascensor

- Los banqueros debaten sobre el riesgo del climático



- El astorismo quiere aprobar ya el TLC con Chile



- La mayoría de las personas graduadas en carreras de Ciencia son mujeres

La yapa: la foto del día

Gabriel Fernández y Guzmán Corujo luchan por la pelota en el clásico. Foto: Gerardo Pérez.