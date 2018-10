POR BRUNO SCELZA



Se acabaron los regalos, juega Nacional y el costo de no subir el costo

Hoy es Halloween y por eso tenemos una edición espeluznante de "3 minutos". No, mentira, igual que todos los días pero con un gif de un murciélago entrando a una casa embrujada.

Lo dice la ley

El FA impulsa una ley para evitar algunos comportamientos en funcionarios públicos, como la realización de colectas para hacerle un regalo al jefe en su cumpleaños, por el nacimiento del hijo de uno de sus compañeros o por casamiento. También prevé que no haya familiares en una misma oficina ni que se pueda formar un comité político o actividades proselitistas. El proyecto está en la comisión de Constitución y Legislación del Senado y fue firmado por los 16 senadores del FA.

Salió caro

Gas Sayago fue condenada a pagarle US$ 13 millones a OAS, la empresa brasileña que construyó 13 kilómetros de gasoducto y entiende que no le pagaron por el total de la obra. El Estado va a apelar el fallo.

Hoy en Eme de mujer

- Los mejores disfraces de Halloween de las celebridades del 2018



- ¿Por qué se celebra Halloween el 31 de octubre?



- Meghan Markle vence al príncipe Harry en inusual juego en Nueva Zelanda



Cargá, cargá

Ancap no subirá el precio de los combustibles por lo que queda del año pero esto hará que sacrifique ganancias, debido a la suba del dólar y del precio del petróleo. La meta era llegar a US$ 40 millones de ganancias, pero Carolina Cosse sostuvo que con esta decisión, no se llegará a esa cifra.

Va a tardar más de siete días

Se viene una nueva serie sobre el mundo de Game of Thrones. Será una precuela ambientada miles de años antes de lo hechos de la serie actual (que tendrá su última temporada el año que viene). Por el momento lo se sabe que la protagonista de esta nueva serie será Naomi Watts (la actriz de "La Llamada") y que George R.R. Martin, el autor de los libros, será uno de los guionistas.

Charlas de ascensor

- ¿Qué hará el banco Itaú tras romper contrato con Paganza?



- Jair Bolsonaro justifica facilitar porte de armas: "Estamos en guerra"



- La vida de varios poderosos de Hollywood luego de ser acusados de abuso sexual

Quiere ir entre los cuatro

Hoy Nacional juega contra Fluminense por un lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana. En la ida, que se jugó en Brasil, empataron 1 a 1, por lo que ganando y hasta empatando 0 a 0 se podrá clasificar. El partido va a las 19:30 por Fox Sports 2.

La yapa: la caricatura del día

Por Arotxa.

Si querés saber más, ingresá a elpais.com.uy.