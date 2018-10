POR BRUNO SCELZA



Tenemos Ley Trans, Trump amenaza con cerrar las fronteras y se viene el clásico

Por el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, el equipo multimedia de El País hizo un informe esta enfermedad en Uruguay. En nuestro país, cinco mujeres reciben por día el diagnóstico de esta enfermedad y dos mueren cada 24 horas. Mirá el video acá.

Ya

El proyecto de Ley Trans fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados y solo resta la firma del presidente Tabaré Vázquez para que sea ley. 62 de los 88 diputados presentes a la hora de levantar la mano votaron de forma afirmativa: además de los del Frente Amplio y el Partido Independiente, votaron a favor seis blancos, dos colorados, el legislador de Unidad Popular Carlos Pérez y el excolorado Fernando Amado.

El domingo que viene nos vamos a ver

Ovación se sigue preparando para el clásico y trayendo toda la información al respecto: este artículo de Angel Asteggiante cuenta el esfuerzo que están haciendo Formiliano, Viatri y Gargano, tres referentes del plantel de Peñarol para llegar al partido. Además, esta nota de Juan Pablo Romero te informa sobre la posible sobre una posible sorpresa en el once de Nacional, ya que Alexander Medina puso a Brian Ocampo en el equipo titular ayer.

¿Qué hacemos el fin de semana?

Cine

En cartelera hay películas como Acusada, Sin dejar huellas, El amor menos pensado, La noche de 12 años, Venom, Un pequeño favor, La princesa y el dragón y Halloween.



Teatro

Este fin de semana hay obras disponibles como El Nombre en el Teatro del Notariado, el show de Coco Silly en el Teatro El Galpón, El hijo eterno en el Teatro Metro y La Extravagancia en el Teatro Florencio Sánchez.



Música

​Este fin de semana, The Met presenta "Samson Et Dalila" en el Teatro Solís, habrá Noche De Rock Pesado en el Centro Cultural Florencio Sánchez, Guadalupe Romero presenta "Soy Cantora" en el Teatro Politeama, habrá espectáculos como Cancionísima y Relatos Y Canciones en la Sala Camacuá, tocan Dark Funeral en Montevideo Musica Box, Mariana Lucía en el Centro Cultural Terminal Goes, se presentan las Créme Sessions en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre, La Vela Puerca presenta "Destilar" en el Velódromo Municipal, Celebrating David Bowie y Hugo Fattoruso Y Barrio Opa en La Trastienda Samsung, Martinho Da Vila en el Estadio Municipal Matías González y Juan José De Mello en la Sala Zitarrosa.



Tu acusas, yo acuso

Arturo Del Campo pidió a la fiscal Silvia Pérez que investigue si Wilmar Valdez simuló un delito, luego de que el expresidente de la AUF lo acusara de haberlo amenazado para renunciar. Valdez “renunció porque confesó en conversaciones con un tercero actos indignos de su función, difamando a altos jerarcas del gobierno y reconociendo beneficios económicos”, dice el escrito que presentó el abogado de Del Campo.

Charlas de ascensor

- Asalto a docente en Punta Gorda: "El disparo me pasó a dos centímetros del pecho"



- Mario Garbarino: "En los shopping del futuro se podrán satisfacer todas las necesidades"



- ¿Por qué hay países que sufrieron en lo fiscal y no pagaron un ajuste?



A mí no me vas a copiar

Hoy sale El Empresario y ya podés leer la nota de Marcela Dobal sobre el cambio en las lapiceras Bic, que ahora incluyen una marca 3D para evitar falsificaciones y pérdidas económicas.

Hoy en Eme de mujer

- Cinco mitos sexuales que pueden dejarse en el olvido



- La historia de una familia uruguaya que salió a recorrer el mundo



- Es momento de reordenar el ropero: Tips para guardar la ropa de invierno



La cocina A punto

Cupcakes con dulce de leche y buttercream, una receta de Doña Inés en A punto, el portal gastronómico de El País.

La frontera del miedo

En Estados Unidos, Donald Trump amenazó con enviar al Ejército para cerrar la frontera con México si no se frena la caravana de 2.000 inmigrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, que partieron el sábado desde Honduras atravesando la selva, muchos de ellos con sus niños en brazos, rumbo al norte.

La yapa: la foto del día

Una nube pasa cerca del distrito central de negocios, en el parque Jingshan en Beijing. Foto: AFP.

