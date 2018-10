POR ROSANA DECIMA

No va más

Aumentan las restricciones en los cajeros automáticos tras una nueva explosión que ocurrió ayer en Sauce, Canelones.



El Banco República dispuso que "por razones de seguridad" los cajeros que "están más expuestos a acciones delictivas" y que no cuentan con el sistema de entintado "no dispensarán billetes y no recibirán depósitos" entre las 19:00 y las 9:00 horas de la mañana siguiente.

Denuncia a ASSE

Los padres de 14 niños que hace un año fueron parte de los que recibieron sobredosis de Mulsiferol en el Hospital San Bois preparan una demanda contra ASSE.



Los padres exigen que se destituya al director del centro de salud. Mientras esperan respuestas por parte del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el abogado que los representa, Nicolás Pereyra, ya prepara una demanda civil por la responsabilidad del Estado que hubo en lo ocurrido, de acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Constitución.

Tiempo

El Frente Amplio demora su definición de las precandidaturas: el Movimiento de Participacion Popular (MPP) sigue buscando su precandidato para el 2019.



Por falta de consenso sobre quién debe serlo, el MPP pidió más tiempo y el Secretariado del Frente Amplio aceptó postergar un mes el Plenario Nacional.



A las candidaturas de Daniel Martínez, Carolina Cosse y Óscar Andrade, que son las que se vienen manejando, se suma ahora la del presidente del Banco Central, Mario Bergara.

Charlas de ascensor

Encontraron una serpiente venenosa de un metro en la Rambla de Carrasco.

Indagan a Damiani por la ruta del dinero K.

¿Cuál fue el elogio que hizo el FMI a Uruguay en su reunión anual?



La cocina A Punto



Crema de limón por Hugo Soca en A Punto, el portal gastronómico de El País.

La yapa: la foto del día



En Florida esperan la llegada del huracán Michael. Foto: AFP