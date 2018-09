POR BRUNO SCELZA



No quieren saber nada

Las gremiales rurales no quieren negociar con el gobierno porque se sienten relegadas por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Hoy tienen que presentarse a una reunión del consejo de salarios pero ya avisaron que no concurrirán.

La remontada

Con un gran partido de Gonzalo Bergessio, Nacional le ganó a San Lorenzo 2 a 0 y logró dar vuelta la serie en la Copa Sudamericana para avanzar a cuartos de final. Fue una noche especial para los hinchas, que llenaron el Gran Parque Central en la inauguración del nuevo anillo de la tribuna Abdón Porte. El próximo rival de Nacional será Deportivo Cuenca o Fluminense.

Cuanta plata

Se reanuda el juicio por US$ 332 millones entre UTE y la empresa coreana Hyundai, que inició la demanda por un supuesto incumplimiento de contrato para la construcción de la central de ciclo combinado en Puntas del Tigre. Tras no llegar a un acuerdo, ayer UTE entregó a la Justicia 69 carpetas que presuntamente demuestran que no hubo incumplimiento.

Pasado de rosca

Donald Trump dijo en la ONU que "Estados Unidos nunca pedirá perdón por proteger a sus ciudadanos" y alentó a los militares venezolanos a dar un golpe contra Nicolás Maduro.

La maestra

Carmen Albana Sanz es una maestra uruguaya que se crió en el Borro y desde 2004 vive en Barcelona. En 2017 ganó el premio a la mejor docente de Cataluña y ahora está nominada como mejor maestra de España. En agosto visitó varias escuelas uruguayas de contexto crítico para dar charlas a los docentes sobre educación emocional.

Clarke Gayford junto a su hija mientras su esposa, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, da un discurso en la Asamblea General de la ONU. Foto:AFP.

