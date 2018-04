POR BRUNO SCELZA

Atrapame si puedes

Continúa prófugo el empresario turco Mehmet Aydin, creador del juego Çiftlik Bank y buscado por Turquía y Uruguay por presuntos delitos de estafa.



Luego del operativo de Interpol en el que se incautaron vehículos de alta gama, un yate y armas, el fiscal de delitos económicos, Enrique Rodríguez, pidió un embargo de más de 5 millones de dólares contra Aydin, de 27 años, que vivía en Uruguay desde 2017.



Çiftlik Bank es un juego muy parecido al Farmville, en el que los usuarios deben utilizar dinero real para trabajar con ganado virtual. Aydin es acusado en su país de crear una estafa millonaria con este juego, por el que recaudó 128 millones de dólares.



Aydin es también el propietario de la Ferrari blanca que se pudo ver en Malvín Norte, cuya foto dio vueltas a través de WhatsApp hace unos meses.



El Latte de Starbucks

En la edición de hoy de El Empresario se presenta un informe la ecuación que se encuentra detrás de la "experiencia Starbucks".



La cafetería inauguró ayer su primer local en Uruguay y en tres años planea instalar 10 locales.



Starbucks llegó con precios que van de los 80 a los 204 pesos, que reflejan factores como los costos operativos, la calidad de los productos y la experiencia de marca.



El Latte, su producto estrella, está a 130 pesos, un precio bastante alto teniendo en cuenta el Índice Starbucks que lleva a cabo el centro de estudios Value Penguin.



Si bien al valor de hoy el Latte valdría US$ 4,6 dólares, según el índice equivale a unos US$ 5,5, superando el costo de casi todos los países de América Latina donde hay locales de la empresa.

El jardinero fiel

Julio Omar Lima, de 52 años, es un uruguayo que trabajó como jardinero para el sindicalista argentino Marcelo Balcedo. Hace un año y ocho meses, se trasladó a Argentina y vivió en la mansión que Balcedo tenía en José Camilo Paz, una localidad del conurbano de Buenos Aires.



Lima tuvo que declarar ante el juez Ernesto Kreplak en La Plata porque apareció como propietario de la mansión del dirigente sindical. El uruguayo dijo que trabajó para Balcedo en su mansión de Playa Verde y fue enviado a Argentina porque él y su pareja "confiaban" en sus servicios.



También dijo que, una vez en Argentina, para ponerlo en blanco le pidieron el documento, que nunca más le devolvieron.

Charlas de ascensor

- Mujica viaja a Brasil para reunirse con Lula da Silva



- Ya se conocen los cruces de semifinales en Champions y Europa League



- Trump aún analiza si ataca Siria

La yapa: la foto del día

"Light Balance", espectáculo realizado en el marco del Spotlight Festival de Bucarest,. Foto: AFP.