Pega la vuelta

Una de las cinco familias sirias que llegaron a Uruguay en 2014 regresó a su país hace un mes. Maher Addis, el padre de esta familia, dijo que la guerra “ya casi terminó” y que en Uruguay era “imposible” y “muy caro” residir. "No es que no me guste, es que no se puede vivir", dijo.

Buscando al Pato

El "Pato Celeste" está prófugo desde hace dos meses y tiene una orden prisión vigente por parte de la Justicia. El año pasado, Gustavo Torena (su nombre real) fue procesado sin prisión por amenazar a Julio Ríos. Desde entonces tenía prohibido salir del país, pero lo hizo varias veces, presuntamente utilizando documentación falsa. Hoy, según dice su familia, está en Venezuela.

La cocina A punto

Albóndigas como las de la abuela, una receta del chef Hugo Soca en A punto, el portal gastronómico de El País.

Otro capítulo

El abogado de Arturo Del Campo, Gonzalo Fernández, dijo que la investigación sobre las grabaciones de Wilmar Valdez "no va a llevar a nada" y alertó que los audios que recibió Del Campo de Walter Alcántara fueron enviados a otra persona antes, porque en la conversación de WhatsApp aparecen como reenviados.

Charlas de ascensor

Dibuje, Gastón

Fabián Coito casi el mismo que jugó contra Francia en el Mundial para el partido que Uruguay disputará mañana contra México. Hubo un solo cambio: jugó Gastón Pereiro en lugar de Luis Suárez que había llegado a EEUU el martes de noche.

La yapa: la foto del día

Vista aérea del Billie Jean King National Tennis Center en Nueva York. Foto: AFP.

