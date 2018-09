POR BRUNO SCELZA



Quema el dólar

Ayer el dólar en Uruguay llegó a $ 32,71, una cifra que no alcanzaba desde 1993, y el Banco Central tuvo que vender US$ 103,6 millones, más otros US$ 10 millones a futuro para amortiguarlo. En cinco días tuvo que vender US$ 496,1 millones y otros US$ 66 millones a futuro. La pregunta ahora es ¿hasta dónde puede seguir vendiendo dólares el BCU si esta situación persiste?

Mi$ derecho$

Peñarol y Nacional están enfrentados a los clubes chicos por el reparto del incremento que Tenfield propuso pagar hasta 2025, que es de 6 millones de dólares. De todos modos, este tema todavía no será resuelto por los clubes, ya que está en funciones la comisión regularizadora de la AUF.

Los millones de Sanabria, ¿dónde fueron a parar? ♫

"Aporté millones y no sé dónde fueron a parar", dijo el empresario Francisco Sanabria, hoy en prisión, en su declaración de ayer como testigo, a raíz de un reclamo por US$ 842.000 presentado por un médico que depositó ese dinero en el Cambio Nelson.

Arranca la expo

Hoy comienza la Expo Prado 2018 a las 14 horas, con la presencia del intendente Daniel Martínez. A las 20 en el Hotel del Prado, será la primera edición de los Reconocimientos ARU y El País, que se transmitirá en vivo a través de elpais.com.uy.

La cocina A punto

En A punto, el portal gastronómico de El País, las integrantes de Atelier Cataleya te cuentan todo lo que tenés que saber para hacer una masa madre.

Qué entrevero

Parte de la estancia El Entrevero, propiedad del empresario kirchnerista Lázaro Báez, será rematada a pedido de la DGI en el marco de un juicio contra Jumey, la sociedad del testaferro Daniel Perez Gadín.

