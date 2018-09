POR BRUNO SCELZA

Mirando de reojo

La crisis argentina es “preocupante” pero Uruguay está preparado para enfrentar su efecto, según Tabaré Vázquez. El presidente dijo que “Uruguay está muy sólido desde el punto de vista financiero y económico; va a seguir creciendo pese a las vicisitudes de la región". La situación argentina y el ajuste anunciado por Mauricio Macri tendrán sus principales repercusiones en el turismo, las inversiones y la exportación de bienes, según los analistas.

Ni en las películas

Unos 10 asaltantes se tirotearon con guardias de Prosegur en la entrada del Banco Itaú que está frente al Palacio Legislativo. Tres guardias y tres peatones resultaron heridos y una niña que quedó en medio del tiroteo tuvo que ser asistida por un ataque de pánico. Los delincuentes se llevaron el dinero de la remesa. Según fuentes de la policía, desde hace varios días estaban en estado alerta porque tenían información de que “algo grande” podía ocurrir.

Charlas de ascensor

Dígame la verdad

Ayer declararon José Luis Palma y Julio Ríos por el caso AUF. La fiscal Silvia Pérez cree que hubo falsos testimonios en las primeras declaraciones que se hicieron y entiende que puede existir un caso de complot y violencia privada contra Wilmar Valdez.

La cocina A punto

Alfajores de maicena sin azúcar, una receta de Virginia Natero en A punto, el portal gastronómico de El País.

Comprame una bolsa

Hace algunas semanas se aprobó la ley que establece que las bolsas de nylon de supermercado se van a cobrar como medida para incentivar que se deje de utilizar plástico, pero todavía no se sabía cuánto costarían. Ahora la Dinama anunció que las bolsas van a salir $ 7 cada una y la ley empezará a aplicarse en los próximos seis meses.

No está the best

Los nominados al premio The Best de la FIFA son Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric. Antoine Griezmann, que este año ganó la Europa League, la Copa del Mundo y la Supercopa de Europa, no está entre los candidatos, y eso no le cayó bien al Atlético de Madrid.

A buscar un Puskas uruguayo

Giorgian De Arrascaeta es uno de los candidatos al premio Puskas, el galardón al mejor gol del año. El ganador se define por internet así que si querés votar por De Arrascaeta, podés hacerlo aquí.

La yapa: la caricatura del día

Tabaré Vázquez por Arotxa.

