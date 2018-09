POR BRUNO SCELZA

Llora la historia

Ayer por la noche se incendió el Museo Nacional de Río de Janeiro, el quinto de mayor acervo en el mundo. Tras las llamas se perdieron 200 años de historia y 20 millones de piezas valiosas.

Ya acciona

Acciona, que fue descalificada de la licitación para la construcción del "tren de UPM", evalúa presentar su caso ante un tribunal internacional si el gobierno no tiene en cuenta el recurso que presentará en los próximos días. La empresa entiende que fue descalificada por no haber cumplido una exigencia que no figuraba en las condiciones del llamado.

La cocina A punto

Un reclamo justo

El Trastorno Específico del Lenguaje empezó a hacerse conocido en Uruguay hace poco tiempo. Se trata de niños que a los dos años deberían ser capaces de armar frases cortas del estilo “mamá”, “agua”, “quiero jugar”, pero esto no ocurre. Sus padres reclaman mayor formación de los pediatras para atender este trastorno.

Se clausura la definición

Este fin de semana Nacional le ganó a Racing y Peñarol a Cerro, por lo tanto el tricolor sigue primero en la Tabla Anual y el aurinegro en el Clausura. Cada vez es más claro que este torneo se definirá entre los dos grandes.

Charlas de ascensor

- Macri decide acelerar la baja del gasto y elimina varios ministerios



- Tarde pero con muchas sorpresas, regresa Showmatch



- Mentiras y acosos en redes sociales previo al inicio de la campaña electoral



- Tiene síndrome de Down, es modelo y desfilará en Nueva York



Entre los peores de la clase

La Cepal colocó a Uruguay en los últimos lugares de América Latina para atraer inversión extranjera directa en los últimos dos años. Es el único país de al región donde hubo salida de capitales en lugar de ingresos.

La yapa: la foto del día

Un rayo ilumina la torre de la iglesia de la Santa Cruz en Madrid. Foto: AFP.

