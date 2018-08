POR BRUNO SCELZA



Llegó el agua

Está vigente una alerta aranja por lluvias y tormentas para la zona norte del país: Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, el norte de Tacuarembó y Algorta en Río Negro. También rige una advertencia amarilla para Durazno, Vichadero en Rivera, Casa Blanca en Paysandú, el sur de Tacuarembó, casi todo Cerro Largo y Río Negro, buena parte de Soriano, Flores, Florida y Treinta y Tres y Florencio Sánchez en Colonia.

¡Qué dólar!

El Banco Central uruguayo tuvo que hacer una intervención histórica para contener la suba del dólar como consecuencia de lo que sucedió ayer en Argentina, donde la moneda estadounidense llegó a valer 42 pesos y terminó cerrando en 39. El Estado uruguayo vendió 133 millones de dólares para que el valor del dólar no pase los 33 pesos. El ministro Danilo Astori se mostró tranquilo y dijo que “aquí no va a pasar lo que está ocurriendo en Argentina, nuestra economía es muy diferente”.

Charlas de ascensor

- Huawei, el "cisne negro" que va por la corona mundial de la tecnología



- Los videoclubes que sobreviven a Netflix



- "A él lo conocés, ¿y a ella?": ¿qué hay detrás de los afiches que aparecieron en el Centro?



- ¿Qué debemos esperar en la alfombra roja de los Iris 2018?



Una historia que vale 100 millones

En la edición de hoy de Ovación te contamos los pasos que dio Ronald Araújo, el zaguero de 19 años y capitán de la selección sub 20 que ahora está en el Barcelona y vale 100 millones de euros: desde los inicios en Rivera, su debut muy joven en Rentistas jugando en la B, el pasaje a Boston River y su fichaje por el Barcelona.

El consejo es que no vayas al Consejo

Se cancelaron los Consejos de Ministros abiertos hasta 2019 debido a los problemas de salud de Tabaré Vázquez. El presidente tiene un problema lumbar de presión en el nervio ciático y estuvo a punto de operarse, pero decidió no hacerlo porque la recuperación le iba a llevar algunos meses en los que no podría ejercer su cargo. En contrapartida, se resolvió que no salga al interior del país hasta el año que viene.

¿Qué hacemos el fin de semana?

Cine

En cartelera están disponibles películas como Mi Obra Maestra, Cenicienta y el Príncipe Oculto, La Esposa, El Demonio Quiere a Tu Hijo, El Ángel y Christopher Robin.



Comprá tus entradas aquí



Teatro

Este fin de semana en el Teatro Solís habrá funciones de Música De Películas; en el Teatro del Notariado se podrá asistir a ver las obras

El Nombre y La Golondrina; en el Teatro Alianza habrá funciones de

Azul Resplandor, He Nacido Para Verte Sonreír y Las Novias De Travolta; en el Teatro El Galpón se pueden ver Lorca En Las Trincheras, La Ronda y Petróleo; en Sala Verdi estará If Festejan La Mentira; en el Teatro Politeama se puede ver Terrorismo Emocional; en el Florencio Sánchez está Ser Humana y en el Centro Cultural Terminal Goes se puede asisitr a Nosotras En Brum.



Comprá tus entradas aquí



Música

En el Teatro Solís habrá recitales de Automática, Proyecto Canibal Troilo, El Juego Se Vuelve Canción 2, Al Encuentro De Las Musas, Buceo Invisible y Lucas Sugo; en el Teatro Florencio Sánchez se llevará a cabo el espectáculo, Milonga En El Florencio; en el Teatro Agadu tocarán este fin de semana Agustín Casulo y Ernesto Díaz Y Fabián Severo; en La Trastienda Samsung estarán Animal Collective y Onda Vaga; en Sala Camacuá tocará Pepe Carqueja; en el Museo del Carnaval estará Papina de Palma; en la Sala Zitarrosa, Anita Valiente presentará el show "Bailar La Vida" y en el Carmelo Cinema Café tocará No Te Va Gustar.



Comprá tus entradas aquí



Hay que contenerlos

Secundaria decidió cancelar la suspensión de dos adolescentes del liceo N°4 de Maldonado que aparecen teniendo relaciones sexuales en un video que se viralizó entre los estudiantes. El acto sexual no ocurrió en el liceo pero la institución decidió suspenderlos de todos modos. La sanción fue retirada por Secundaria y los alumnos recibirán atención psicológica para que esta situación les sirva de aprendizaje.

La yapa: la foto del día

Luego de que los bancos dejaran de operar en un día agitado, en Argentina se llevó a cabo una marcha contra los recortes en la educación pública. Foto: AFP.

Si querés saber más, ingresá a elpais.com.uy